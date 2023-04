El Recre tiene que "morir hasta el final"

El Recre se prepara para una nueva final. El Decano recibe este domingo en el Nuevo Colombino (18:00) al Xerez DFC tras una semana de trabajo pendientes de la enfermería. No hay tiempo para mucho más en el vestuario albiazul que tiene que sacar el máximo de puntos en los últimos duelos de la liga regular.

Josiel Núñez "forzó" y él mismo "se dio cuenta para, finalmente, tener que abandonar el terreno de juego el pasado domingo en el duelo con el Sevilla Atlético. El recreativista ha estado retirado del trabajo durante toda la semana y este sábado "se probará en el entrenamiento" previo a la cita ante el conjunto xerecista y "valorarán si conviene arriesgar o no" tras "ver sus sensaciones. A la duda de Josiel se unen las bajas de Juanjo Mateo, Iago Díaz y, como novedad, la de Mario Robles que sufrió "una pequeña fisura en uno de los dedos del pie" en el encuentro ante el Utrera y "no está bien" por lo cual también "será baja". Javi Ajenjo era otro de los hombres que no han estado al 100% en las últimas jornadas pero el centrocampista albiazul ya "ha entrenado bien" y "ha completado la semana" de trabajo razón por la que Abel Gómez puede contal con él para la final con el equipo de Romerito.

"Seguir en la senda de conseguir los tres puntos" eso quiere el vestuario recreativista que tras los seis puntos conseguidos en el Nuevo Colombino, la jornada anterior tropezó con el filial sevillista. Un empate no vale para el Recre a estas alturas por lo que tendrá que pelear para seguir "mejorando la fase ofensiva" con "posesiones más largas", unos errores que se vieron en el Jesús Navas el pasado domingo.

El Recre recibe al Xerez DFC, un equipo que llegará a Huelva tras "ganar los dos últimos encuentros" con "mucho nivel de moral" y que se "juega mucho", concretamente, la permanencia en el grupo IV de Segunda Federación. El Decano se ha refugiado en "el saber sufrir" sabiendo "manejar" situaciones de peligro en las que el equipo ha sabido hacer un buen trabajo defensivo pero eso no es suficiente para el cuadro albiazul. "El equipo es capaz de adaptarse a muchas circunstancias" un factor al que Abel Gómez "le da mucha importancia" porque "ha defendido muy bien" en diferentes situaciones. En ese sentido, el Recre "sabe manejar esta situación en diferentes contextos".

En el fútbol se barajan diferentes momentos "con y sin balón" y el Decano, en el último partido como le faltó "momentos con balón" sufrió en "ese sentido" así que debe "acumular muchos más pases y tener más posesión". Una cuestión fundamental para mejorar ese aspecto es que los "jugadores importantes estén bien" y "den un paso adelante".

El Nuevo Colombino tendrá que ser un fortín este domingo para llegar al Recre hacia la victoria. Al frente estará un rival "que se juega muchísimo", un "equipo muy competitivo" que llega "con dos partidos en positivo" así que los pupilos albiazules "tienen que hacer las cosas de la mejor manera" ante el conjunto de Romerito "que va a intentar no desfallecer".

La apatía de la afición albiazul se ve reflejada cada domingo. Los recreativistas han dejado de asistir a los partidos del Decano y, ahora es el momento de mostrar el apoyo más que nunca, por ello desde el club han lanzado una iniciativa para que los recreativistas acudan al encuentro ante el Xerez DFC. Abel Gómez asegura que "la afición es fundamental" a la vez que reconoce "la circunstancias que se opueden comentar".

El Recre "tiene que morir hasta el final" y el vestuario albiazul lucha "por sacar al club de esta categoría" y se "ha bajado al barro para sacar al equipo de esta situación". Ese es el camino y "necesitan a la afición" para seguir ese curso y conseguir el objetivo.

Cinco finales le restan a la competición. Unos partidos en los que el Recre tiene que poner toda la carne en el asador porque "hay equipos que están apretando", y aunque todos los "rivales se dejan puntos", el Recre "piensa en el domingo" y, pese a tener, "un pequeño colchón" debe "salir a por los tres puntos".