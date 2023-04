El Recre se juega todo en un duelo al rojo vivo

Ganar. No hay otra opción. El Recre se mide al Sevilla Atlético este domingo (12:00) en el campo Jesús Navas de la ciudad deportiva Ramón Cisneros Palacios. Un partido difícil para el plantel de Abel Gómez que se enfrenta a un filial sevillista que se juega, nada más y nada menos, que la permanencia en el grupo IV de Segunda Federación.

Los números del Recre lejos de casa no acompañan al cuadro albiazul. Desde el 22 de enero que ganaron al Yeclano Deportivo con un gol solitario de Rubén Serrano, al borde del final del partido, el Decano no consigue los tres puntos fuera del Nuevo Colombino. Este domingo, Domingo de Resurrección, el conjunto rcreativista tiene que resurgir en el Jesús Navas, haciendo lo que no hace desde hace dos meses y medio. Desde entonces, solo ha sido capaz de hacer seis puntos de los 15 que han tenido en juego desde el encuentro en Yecla, con una victoria, tres empates y una derrota. Ahora toca hacer una nueva diana para encadenar la racha de victorias consecutivas que comenzó hace dos jornadas con el Mar Menor.

Cambiar la dinámica es el objetivo del encuentro de este domingo. Demostrar la misma versión fuera que en el Nuevo Colombino. Los últimos dos encuentros ha mostrado una cara más sólida sobre el terreno de juego, la misma - o mejor- es la que tiene que sacar en territorio sevillista ante su afición porque, un domingo más, estará acompañado de su fiel apoyo para volver a Huelva con los tres puntos en el casillero.

Abel Gómez cuenta con las bajas por lesión de Juanjo Mateo e Iago Díaz. El siete del Recre se vio obligado a abandonar el partido ante el Utrera después de que se le saliera el hombro, razón por la que el centrocampista estará de baja, mínimo, tres semanas. Seguir defendiendo la segunda posición del grupo es la clave. No es tiempo de relajarse. El UCAM Murcia ganó este sábado al líder de la categoría, el Antequera -que puede ascender este domingo si el Recre pierde- y ha robado el puesto al Yeclano (con un partido menos). Un rival más que aprieta y se mantiene en la pelea por el segundo puesto. No hay nada asegurado.

Los últimos partidos de la liga regular no serán fáciles para el Decano. Los equipos de la zona baja aprietan para estar, una temporada más, en Segunda Federación. El Recre debe ir creciendo jornada tras jornada y corrigiendo errores en el último tramo del curso para dar la mejor versión en el play-off de ascenso a Primera Federación.

Este domingo, se topará con el Sevilla Atlético, un equipo que cuenta con las bajas de Isra Domínguez y Joao Daniel por lesión, y las sanciones de Johansson e Isaac Romero. El filial rojiblanco se sitúa decimoquinto en el grupo IV, con 29 puntos, a cinco de la salvación. Un equipo que en su campo ha conseguido 21 puntos -los mismos que el Recre fuera del Nuevo Colombino- un factor determinante para el plantel albiazul que tendrá que mostrar un sólido carácter defensivo para que los sevillistas no alcancen la meta de Rubén Gálvez.

Todo en juego en el Jesús Navas para vivir un encuentro al rojo vivo en el que ambos conjuntos necesitan los tres puntos para seguir peleando, cada uno de ellos, por su objetivo. Al Recre solo le vale volver a Huelva con el triunfo para seguir manteniendo la ventaja con el resto de clasificados y dar un paso más por amarrar la segunda posición.