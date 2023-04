Duelo de alta tensión entre el Recre y el Sevilla Atlético

La semana de trabajo del Recre continúa avanzando. Los jugadores albiazules entrenaban en la mañana del Jueves Santo en la Ciudad Deportiva del Decano para preparar el partido del próximo domingo ante el Sevilla Atlético en la Ciudad Deportiva Ramón Cisneros a las 12:00.

El filial sevillista, en descenso con 29 puntos, a cinco de librarse de jugar el play-out de ascenso a Tercera Federación recibirá a un Recre con un objetivo totalmente contrario. En la zona alta de la tabla también hay mucho en juego a falta de seis jornada para que finalice la liga regular del grupo IV de Segunda Federación.

El Recre debe seguir sumando. Certificando un tres de tres en cada encuentro para poder amarrar cuanto antes la segunda plaza del grupo. La jornada pasada, ganó al Utrera, consiguiendo una diana que le dio vida y el chute de confianza necesario para afrontar el último tramo de la competición. El Decano cumplió ante su afición por segundo fin de semana consecutivo y lo hizo en una jornada clave. El tercer clasificado, el Yeclano Deportivo que se situaba a tan solo dos puntos del plantel de Abel Gómez, pinchó ante el Atlético Sanluqueño, un factor que supieron aprovechar los albiazules con goles de Pablo Caballero y Peter para romper la brecha entre el segundo y el tercero del grupo IV.

Ese es el camino. Sumar y continuar haciéndolo hasta el 14 de mayo. El Recre parece que empieza a levantar cabeza y a mostrar una imagen diferente sobre el terreno de juego que debe mantener desde que suena el pitido inicial hasta que el árbitro decreta el final del encuentro. En la cita con el Utrera, el conjunto albiazul se relajó en los últimos compases y esa consecuencia la vio reflejada en el marcador cuando Núñez recortó distancias. En ese aspecto, debe seguir trabajando la escuadra recreativista para que detalles como esos no condicionen los encuentros. Un factor clave en los futuros play-off que pueden dejar sentenciado el partido en los que está en juego, nada más y nada menos, que un ascenso a Primera Federación.

Tras dos partidos en el Nuevo Colombino, el Recre, en la jornada 29, viajará hasta Sevilla para medirse al conjunto rojiblanco, un filial con jugadores de calidad que este año no han conseguido arrancar en toda la temporada. El cuadro sevillista tiene en juego la permanencia en la categoría, y no le pondrá nada fácil al Recre en su feudo. Un equipo que ha conseguido como local 21 de los 29 puntos que acumula en el casillero. El rival no gana en el Jesús Navas desde la jornada 25 tras vencer 3-1 al Polideportivo El Ejido y solo ha sumado dos puntos desde ese encuentro.

Pablo Caballero lleva salvando al Recre en las últimas jornadas. El delantero argentino del Decano ha dado los últimos diez puntos a la escuadra albiazul. El equipo de Abel Gómez ha demostrado en los últimos encuentros, tras probar diferentes onces, que el Recre puede sacar la garra y mostrar la madurez suficiente sobre el verde para llegar a portería. Unas llegadas que permiten al Pali adelantar al Recre en el marcador y dar los tres puntos que lo acerque a su objetivo. Amarrar la segunda plaza cada vez está mas cerca pero para eso tiene que conseguir el Domingo de Resurrección una nueva victoria que le permita alcanzar los 54 puntos.