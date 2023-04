El Recre buscará la calma el Domingo de Resurección

Todo un reto tiene el Recre por delante. El plantel de Abel Gómez afronta con confianza la recta final de la campaña. Los albiazules con las últimas dos victorias conseguidas ante el Mar Menor y el Utrera han dado un paso en firme hacia el objetivo, afianzar la segunda plaza de la clasificación del grupo IV de Segunda Federación, una calma que encontrará si consigue los tres puntos ante el filial sevillista.

Este fin de semena, la expedición albiazul se trasladará a territorio hispalense para medirse al Sevilla Atlético (domingo, a las 12:00) en la Ciudad Deportiva Ramón Cisneros. El filial sevillista se sitúa en puestos de descenso con 29 puntos a cuatro de salir de la zona roja de la tabla. Los hombres de Antonio Hidalgo no se lo pondrán fácil al Decano. Tienen en juego la permanencia en la categoría pues el encuentro será una prueba de fuego para ambos conjuntos que necesitan los tres puntos para cumplir con sus diferentes propósitos en el presente curso.

La situación del Sevilla Atlético no ha variado mucho desde que comenzó la temporada. El conjunto sevillista no vive su mejor campaña, desde que inició en septiembre, no se han movido de la zona baja de la tabla. Cuando visitó Huelva, en la jornada 12, el filial del Sevilla FC, se situaba colista del grupo con tan solo ocho puntos en el casillero. Independientemente de su situación, el encuentro terminó en tablas en el Nuevo Colombino. El Recre se adelantó con un gol de Pablo Caballero y finalizó con un gol en el 85 de Pedro Ortíz. Este matiz, es de analizar por la plantilla albiazul, pese a vivir una situación delicada, el cuadro rojiblanco sabe cómo tiene que actuar sobre el terreno de juego, y en esta ocasión aún más, que recibe al Decano en su feudo.

El fililal sevillista, como local, acumula mejores números que como visitante. En la Ciudad Deportiva Ramón Cisneros, los rojiblancos han conseguido 21 puntos de los 29 que suman en esta temporada. Han ganado seis de los 13 encuentros que han disputado en su campo con tres empates y cuatro derrotas. Precisamente, los rivales directos del Sevilla Atlético son los próximos adversarios del Recreativo de Huelva.

Los mismos puntos que suma el filial sevillista en su campo, son los que acumula el cuadro de Abel Gómez lejos de casa (21). El Decano, tiene que cambiar la dinámica fuera del Nuevo Colombino y crecerse ante el rival que peleará por los tres puntos en el estadio Jesús Navas de la Ciudad Deportiva sevillista. Conseguir la victoria es el principal objetivo del Recre que se mide a un rival que tiene mejores números como local, factor a favor con el que cuenta en la presente jornada, frente a los del Decano cuando viajan fuera de Huelva.

El Recre tendrá que seguir la senda de la victoria para finalizar el campeonato con los mejores números. Primero debe derribar al Sevilla Atlético para sumar una nueva diana que le permita dar un nuevo paso hacia el objetivo. Debe hacer los deberes el Domingo de Resurreción en campo rojiblanco donde estará acompañado de su afición en el día previo al fin de la Semana Santa. Una Semana Grande que comenzó con una victoria ante el Utrera y que deberá cerrar con un nuevo triunfo.

Ocho finales quedan para finalizar la liga regular. El próximo domingo día 16 de abril a las 18:00, el Decano recibirá en el Nuevo Colombino al Xerez DFC, un equipo junto con el Sevilla Atlético que pelea por asegurar la permanencia, un año más, en Segunda Federación.