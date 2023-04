El escudo del Recre será el primero en llegar al espacio con el cohete Miura 1

Que el Recre es uno de los grandes embajadores de la provincia de Huelva no lo duda nadie. Para comprobarlo solo es necesario salir fuera, viajar y pregunta por las señas de identidad onubenses. Entre los elementos a los que todos identifican siempre se encontrará el Decano. El club más antiguo de España traspasa los límites y ahora llegará más lejos que ninguno. Cruzará una última frontera. No es que su nombre resuene en el extranjero. No, es que va a llegar al espacio. Todo ello será gracias al detalle único de un popular recreativista y del lanzamiento del cohete Miura 1.

El primer vehículo espacial de fabricación española surcará los cielos en las próximas semanas desde la base del INTA en el Cedea en El Arenosillo (Mazagón). Desde su contiguo campo de tiro del Médano del Loro será el lanzamiento. PLD Space es la empresa que está detrás del proyecto y que se ha instalado en el espacio cedido por el INTA en el Arenosillo.

Por la rampa de lanzamiento han pasado en las últimas semanas personalidades conocidas como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como autoridades provinciales y locales. También lo han hecho expertos comunicadores en materia aeroespacial o influencers. A todos ellos les ha brindado PLD Space la oportunidad de dejar su firma en el fuselaje del Miura 1.

También lo ha hecho con los profesionales que han colaborado en los trabajos que implica un proyecto de esta envergadura. Uno de ellos es un popular recreativista. Lolino no solo abre paso al Decano en cada partido portando su bandera. PLD Space le invitó a firmar el cohete por su colaboración durante los trabajos y decidió que no había mejor forma de plasmar su orgullo que con el escudo del Recreativo y su firma Lolino Recre. Un detalle que permitirá al Decano llegar más lejos que ninguno, al espacio. "Mi Recre tocará el espacio. Ha sido el primero en España en nacer, y ahora será el primero en tocar el espacio, increíble", señaló el recreativista en sus redes.