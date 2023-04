Recre-Xerez DFC: Pelea entre aficionados ultras con varios heridos

Un grupo de aficionados radicales del Recre y del Xerez Deportivo FC se han enfrentado en una pelea en las inmediaciones del estado Nuevo Colombino a primera hora de esta tarde. Según han confirmado fuentes oficiales, el choque se produjo en la zona cercana al Tiro Pichón. Los incidentes provocaron la rápida intervención de la Policía, que mantiene su presencia en la zona para asegurar que no se vuelvan a producir más enfrentamientos.

Estas mismas fuentes señalan que hay varios heridos, si bien ninguno de ellos reviste gravedad. La pelea se produjo a puñetazos sin que se haya registrado heridas por arma de ningún tipo, confirman estas fuentes. Por el momento hay abierta una investigación para esclarecer los hechos y depurar las responsabilidades oportunas. Varios de los implicados ya han sido identificados.

El Recreativo no ha tardado en condenar los hechos. La entidad albiazul ha señalado que "no podemos entender la violencia en el deporte. Y los que la emplean con el fútbol como excusa no representan ni a nuestro Club ni a nuestra afición, queridos y respetados en toda España como Decano del fútbol español". Por ello, "no utilicen nuestros colores y nuestro escudo para ejercer la violencia. Los valores de nuestro Club están muy alejados de estos comportamientos intolerables".

🔵 La violencia no tiene cabida en el fútbol, en nuestro club y en nuestra afición. 🔵 Desde el Real Club Recreativo de Huelva condenamos enérgicamente los hechos acontecidos en las inmediaciones del Nuevo Colombino. pic.twitter.com/1hLffB66H5 — RC Recreativo de Huelva (@recreoficial) April 16, 2023

Los incidentes han provocado la condena por parte de la Federación de Peñas del Recreativo, que en su canal en twitter denuncia: "Desde la Federacion de Peñas del Recreativo condenamos rotundamente los hechos que están aconteciendo en estos momentos en las inmediaciones del Nuevo Colombino. ¡No a la violencia en el fútbol español! No representan a las aficiones de los equipos que juegan esta tarde".