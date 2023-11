El Recre-San Fernando será "un partido muy competido"

Cita importante este sábado (18:00) en el Nuevo Colombino. El Recreativo de Huelva necesita los tres puntos ante un San Fernando que se presenta en territorio albiazul después de ganar sus dos últimos encuentros ante el Linares y el Castellón.

Toca levantarse. No hay margen de error para los de Abel Gómez. El técnico del Decano afirma que "es un partido importante después de venir de derrota y el equipo quiere conseguir la victoria". El Recre tiene despegarse de la zona baja de la tabla y conseguir "tres puntos importantes para nosotros" tras una semana "con partido de Copa, un viaje muy largo".

El San Fernando, "que últimamente viene haciendo las cosas bien", visitará a un Recre en horas bajas, aún así "será un partido muy competido" en el Nuevo Colombino. Un final polémico y amargo en marcó la eliminatoria de Copa, que terminó con tres cartulinas amarillas para los albiazules, "que no deben afectar a no ser que sean sanciones de tres o cuatro partidos, por lo que no deben afectar en nada".

Los azulinos, -dirigidos por Alfredo Santaelena, "conocido y al que tengo mucho aprecio"-, "un gran rival, con muy buena plantilla y muy competitiva". "Volvemos a casa después de mucho tiempo después de que el último fuese el Málaga, partido del que nos fuimos con buenas sensaciones, y queremos recuperarlas mañana" declara Abel Gómez.

"Todos queremos victorias y ganar, tenemos que volver a esa senda de juego, cambiar la dinámica" concluye el técnico albiazul, que espera que este sábado el Recre devuelva la ilusión a sus aficionados.