El Recre, obligado a levantarse ante el San Fernando

Cuando el Recreativo ganó en el Alfredo di Stéfano y se reencontró con el gol 34 días después, cuando todo comenzaba a coger forma y plantó cara al Málaga, volvió a caer en picado. Desde esa fecha, 30 de septiembre, los de Abel Gómez solo han conseguido tres puntos con una victoria, dos derrotas y un empate.

No levanta cabeza el Decano, que tras los dos últimos tropiezos en la competición liguera, cayó también este miércoles (1-0) ante el Tudelano en la primera eliminatoria de Copa del Rey. Fin a la aventura copera el mismo día que debutaron los albiazules.

Todo pende de un hilo. Este sábado el Nuevo Colombino ha de ser el aliado para que los de Abel Gómez,- en el punto de mira de todos los aficionados-, consigan de nuevo volver a la dinámica positiva y levantar la cabeza después de caer con la UD Ibiza, Córdoba y Tudelano, en Copa del Rey.

La prueba de la jornada 11 será también de altura. El San Fernando llegará a territorio recreativista tras ganar sus últimos dos partidos. Un seis de seis del nuevo equipo de Alfredo Santaelena que desde su llegada los azulinos vencieron por la mínima en Linarejos y, el pasado fin semana, frenaron la trayectoria del Castellón, líder del grupo II de Primera Federación, que este curso aún no conocía la derrota.

En esta categoría nada es fácil. El Recre le supo competir al equipo de Raúl González o al Málaga, pero después el desequilibrio marca la trayectoria del Decano esta temporada. El Recre nada y muere en la orilla. Hay tiempo de reacción para el plantel albiazul que, todavía, tiene una larga campaña por delante.

Con un partido menos, el Recreativo de Huelva suma 10 puntos (14º). La derrota en Can Misses dejó tocada al vestuario porque el equipo mereció un poco más, pero no supo reaccionar en Córdoba, con un partido en el que no olió la pelota, al igual que le pasó en el duelo copero con el Tudelano de Segunda Federación. Hay un problema y hay que buscar soluciones porque además el banquillo del Recre está justito y se demostró en el Ciudad de Tudela.

Una nueva jornada. Una nueva oportunidad. El objetivo será consolidarse en la categoría, pero el camino por ahora no es el ideal hasta llegar al objetivo. Las cosas no salen del todo bien y los albiazules tienen que rendir para sacar el máximo beneficio cada jornada.

El partido de este sábado en el Nuevo Colombino es una prueba de fuego. Todo o nada para un equipo que necesita los tres puntos para alejarse de la parte baja de la tabla, ya que se encuentra a tan solo un punto de los puestos de descenso (con un partido menos) al igual que el Atlético Sanluqueño, rival del Decano en la jornada 13 en el Nuevo Colombino, y que también tiene un partido menos debido a que su encuentro con el Córdoba también quedó suspendido a causa de la borrasca Bernard.

El Atlético Sanluqueño es otro de los equipos del grupo II de Primera RFEF que también ha destituido a su entrenador. Antonio Iriondo dejó de ser técnico tras la derrota ante el Recreativo Granada. Abel Segovia, ex técnico del Antequera en la pasada campaña en Segunda Federación, está ahora a los mandos del equipo, que tras su llegada perdió la pasada jornada con el Yeclano en territorio murciano.