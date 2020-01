Quique Rivero: "No estamos en disposición de tirar ningún partido"

Quique Rivero es uno de los pilares del Recreativo. El 'cerebro' albiazul ha jugado 13 partidos, todos como titular, con 9 completos para un total de 1041 minutos. Una dura entrada ante el UCAM Murcia en la jornada 4 le tuvo casi dos meses alejado de los terrenos de juego; volvió en la jornada 11 y desde entonces es titular indiscutible, teniendo la plena confianza de Alberto Monteagudo.

Reconoce que la primera vuelta del Decano no ha sido buena “sí, las cosas como son, no ha sido como queríamos, pero ahora tenemos una semana con tres partidos, y a nosotros los que nos gusta es eso, cuantos más partidos mejor, empezando por el de Copa, una competición a la que le damos importancia”.

Sobre la falta de regularidad el equipo en estos primeros 19 partidos afirma que “llevamos cinco partidos sin perder, hemos mejorado muchas cosas de la irregularidad que teníamos en la primera fase de la temporada; quizás no estamos siendo muy brillantes durante muchos partidos, pero en los últimos hemos conseguido dejar en varios la portería a cero, somos un equipo más sólido y estamos más cerca de ganar que de perder; ganar-empatar, ganar-empatar nos hará subir puestos; no sé hasta dónde nos dará, pero ese es el camino”.

El centrocampista reconoce que alcanzar una plaza entre los cuatro primeros y disputar el 'play off' de ascenso “está difícil, pero no podemos pensar si está a 11, a 15 o a 20 puntos, tenemos que seguir mejorando, sacando resultados como venimos haciendo últimamente, y eso nos permitirá subir puestos en la tabla”.

Considera clave los partidos de casa y asegura que ha dejado atrás la lesión y se encuentra cómodo sobre el terreno de juego: “Personalmente en los últimos partidos me encuentro cómodo, voy notando que los compañeros saben dónde me gusta recibir, voy aprendiendo dónde les gusta recibir a ellos... estoy jugando últimamente con Gustavo y a él le gusta soltarse y eso me deja más espacio para recibir en la zona del pivote y espero encontrarme cada día mejor”.

Respecto a la importancia que le da a la Copa del Rey asegura que “ganar partidos nos motiva a nosotros y a la gente, y teniendo en cuenta los resultados de la primera vuelta no estamos en disposición de tirar ningún partido, y tampoco lo estaríamos si fuésemos primeros sacando 10 puntos al segundo. La Copa del Rey tiene al importancia que le quieras dar y nosotros se la damos”.

La afición necesita motivarse para un encuentro como el del sábado ante el Fuenlabrada. “Es un torneo bonito, la gente de Huelva es muy del Recre y le gusta ver a su equipo esté en la situación que esté. Tenemos una oportunidad buena de seguir pasando rondas, que es el objetivo más que venga un equipo u otro aquí; evidentemente si viene uno de más categoría a la gente le gustará más, pero nuestro objetivo es llegar lo más lejos posible”.