Así queda la plantilla del Recreativo 2022-23

El Recreativo de Huelva ha apurado hasta el último día del mercado para cerrar la plantilla con la que afrontará la temporada en la Segunda Federación. Las últimas semanas, y sobre todo los últimos días, han sido intensos para Dani Alejo, con varias incorporaciones de nivel (y salidas) que han permitido confeccionar un plantel de garantías con el que afrontar el reto de un segundo ascenso consecutivo.

En este jueves 1 de septiembre, último día de mercado, el Decano rescindido el contrato de Álex Moreno (no ha habido acuerdo entre las partes) y ha dado la baja a Víctor Morillo (su lesión reviste más gravedad de lo previsto y estará varios meses de baja); a cambio, el Decano ha ampliado una temporada más el contrato del ex jugador del San Roque de Lepe. Ambos jugadores se lesionaron durante la pretemporada; el centrocampista, a priori, no iba a tener protagonismo en el equipo de Abel Gómez, mientras el extremo estaba llamado a ser una pieza fundamental. A eso hay que unir que Pablo Gallardo ha anunciado su retirada y pasa a incorporarse a la dirección deportiva del conjunto albiazul.

Al liberar estas tres fichas sénior el club puede inscribir a sus dos últimos refuerzos, el central Bernardo Cruz y el delantero Dopi, al tiempo que mantiene en la plantilla a Juan Delgado, cuyo nombre sonó para abandonar el club.

El conjunto albiazul cuenta para este proyecto con los porteros Rubén Gálvez y Adrián Victores (procedente del Leganés B); los laterales derechos Juanjo Mateo y Cancelo; los izquierdos Fran Ávila (San Roque de Lepe) y Pedro Pata; y los centrales Adrián Crespo (Numancia), Bernardo Cruz (Córdoba), Manu Galán y Rubén Serrano. Para el doble pivote el técnico Abel Gómez cuenta con Jordi Ortega (Talavera), Josiel Núñez (Intercity), Adriá Arjona, Mbaye (Tataouine de Túnez), Enric Martínez.

Para el puesto de media punta y los extremos están Peter, Iago Díaz (Avilés), Juanito, Diawará, Perotti, Edmilson (Talavera) y Laerte (Tudelano); y como delanteros, Pablo Caballero (Tudelano), Dopi (Imolese de Italia) y Juan Delgado.

Son 12 las incorporaciones que ha realizado el Decano esta campaña: Adrián Victores, Fran Ávila, Adrián Crespo, Mbaye, Josiel Núñez, Jordi Ortega, Iago Díaz, Pablo Caballero, Laerte, Edmilson, Bernardo Cruz y Dopi. No se incluye a Víctor Morillo puesto que ha liberado su ficha.

Las fichas sub23 las ocupan Adrián Victores, Cancelo, Rubén Serrano, Pedro Pata, Enric Martínez, Mbaye, Perotti y Diawará; alguno de ellos tendrá ficha con el filial.

Ya el equipo está hecho, aunque todavía necesitará un tiempo para alcanzar su mejor nivel dado que varios jugadores se han incorporado a última hora, como por ejemplo Bernardo Cruz y Dopi. Ahora es Abel quien debe sacar el máximo rendimiento a este Recreativo para seguir dándole alegrías a la afición. Y la primera debe llegar este sábado, en el debut liguero ante el Yeclano Deportivo (Nuevo Colombino, 20:00).