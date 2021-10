Peter no se recupera a tiempo y no entra en la lista de convocados

Alberto Gallego sigue con la idea de mantener enchufado a todo el equipo, realizando modificaciones en la convocatoria todos los fines de semana. No obstante, la gran novedad en la lista es la ausencia de Peter. El nigeriano no se ha recuperado a tiempo del golpe que recibió en el encuentro ante el Antoniano de la jornada pasada y no podrá ser de la partida.

👥 Convocatoria.Estos son los jugadores que viajarán a Conil para el partido de mañana.#ConilRecre#EstamosAquiYVamosALuchar#TodosAUna pic.twitter.com/MiFmzD3jMO — RC Recreativo de Huelva (@recreoficial) October 16, 2021

Con respecto a la semana pasada también se quedan fuera el meta del filial Manu Díaz, Dani Sales y Ponce, que pasa del once a la grada. Las cuatro entradas en la lista son Gonzalo Piña, Álex Moreno, Juanjo Mateo y Diawara. La convocatoria completa está conformada por Rubén Serrano, Juanjo Mateo, Pata, Manu Galán, Gallardo, Perotti, Álex Moreno, Juan Delgado, Víctor, Marc Fraile, Diawara, Gonzalo Piña, Terán, Arjona, Chendo, Barragán, Enric Martínez y Ale Limón.