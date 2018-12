Mario Hernández abrirá el mercado invernal

Mario Hernández será el primero, pero habrá más movimientos en el mercado invernal del Recreativo. La salida del lateral diestro que llegó en verano cedido por el Rayo Vallecano quedó clara el sábado tras el duelo contra el Granada B. Salmerón desveló que no estaría a sus órdenes en la segunda vuelta aunque el club resolviese los impagos y los problemas con su inscripción. El madrileño no quiere seguir en Huelva tras el calvario vivido desde su llegada. El periodista Ángel García señaló en Twitter que su destino será la Cultural Leonesa. Habrá más cambios en el vestuario albiazul. El plan de rescate y la esperada estabilidad económica del club impedirán la marcha de hombres cuya continuidad estaba descartada en caso contrario, pero no así la de futbolistas cuyas salidas por cuestiones estrictamente deportivas tiene asumidas el Recreativo, que además confía en liberar la carga salarial con los cambios. La más clara y evidente es la de David Segura, quien no cuenta para Salmerón y que tiene decidida su salida desde hace varias semanas. Lleva año y medio en Huelva prácticamente en blanco. Varios filiales han preguntado por el sevillano. Ródenas ya ha notificado al Recre que quiere cambiar de aires para tener minutos. La presencia del delantero cedido por el Atlético de Madrid se ha diluido con el paso de las jornadas. De ser un hombre importante e incluso un recurso habitual para Salmerón ha pasado a tener un papel testimonial para el técnico. El nivel de Caye y Quiles en ataque lo deja con pocas oportunidades. El futbolista quiere marcharse a otro club donde pueda jugar más. Las conversaciones están sobre la mesa. El Recre no pondrá grandes dificultades a su marcha si con ello se ahorra la cláusula de 15.000 euros por partidos jugados que sería imposible de cumplir. Es la cuestión que está sobre la mesa.El otro cedido que hará las maletas será Lolo Plá. Ni el futbolista quiere seguir en Huelva ni el Recre tiene demasiado interés en retenerlo después de una primera vuelta bastante gris del extremeño. El delantero tiene propuestas del Fabril, filial del Deportivo, según Ángel García, aunque también tiene una oferta del Mestalla, segundo equipo del Valencia. El Recre espera que la posibilidad de resolver sus problemas económicos le permita cerrar la puerta a jugadores como Tropi, cuyo nombre también fue vinculado a diferentes equipos en las últimas semanas. La salidas provocarán que el club tenga que realizar varios movimientos para apuntalar las líneas que queden desguarnecidas.