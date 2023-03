Manu Galán: "Hay que ganarlo todo porque los rivales por detrás aprietan"

Jugar dos partidos seguidos como local cuando quedan siete jornadas para el final de un campeonato es un regalo. Si encima ese equipo es el Recreativo la ventaja se multiplica. El Nuevo Colombino no es cualquier escenario en esta categoría. Aporta un extra de poder a su titular y aunque motiva también a sus visitantes. Lo sabe bien un Decano que tras su victoria al Mar Menor espera al Utrera con el objetivo claro de hacer el pleno. Sumar los seis de seis prácticamente lo dejaría ya virtualmente clasificado para el play-off de ascenso.

Para lograrlo será fundamental el papel que juegue la afición recreativista. Manu Galán pide a los albiazules un esfuerzo este Domingo de Ramos: “Sabemos que es un día especial, pero queremos sentirnos apoyados en cada partido. Es un día especial por ser Domingo de Ramos. Ojalá venga el máximo de personas posible para sentirnos arropados”. Al defensor del Decano le gusta que los rivales lleguen “con un plus por medirse al Decano y el escenario” porque “nos obliga a dar siempre nuestra mejor versión.

El zaguero reconoce que el equipo está en estos momentos “muy enchufado”. El varapalo de la primera parte en Cartagena sirvió de estímulo. “En la segunda se vieron cosas positivas, una reacción muy buena al vernos con el marcador en contra que era algo que no estaba costando. Nos supimos sobreponer. Contra el Mar Menor tratamos de plasmarlo”. Ahora “tenemos la oportunidad de volver a jugar en casa. Son seis puntos vitales porque sabemos que vamos a tener que ganarlo todo por lo que aprietan los rivales”.

Una de las claves del buen momento que atraviesa el Decano es el nivel defensivo que tiene el equipo. Los recreativistas acumulan 15 jornads con la puerta a cero. Es un detalle que “da un nivel extra de confianza al equipo porque es una seguridad para todos. Somos un bloque. El trabajo en defensa no es solo de los que estamos atrás”.

Durante todo el campeonato se ha consolidado como un verdadero referente en la línea de atrás. Su papel le hace sentirse “importante, con confianza y es tu rendimiento el que te da tu sitio. Los compañeros aprietan, lo ponen muy caro y yo intento hacer lo máximo siempre”.

Quien acaba de llegar a la línea defensiva pero parece cada semana más integrado es Sergio Chinchilla. Fue uno de los destacados ante el Mar Menor. El jugador está habituado a jugar mucho más adelantado, pero la baja de Juanjo Mateo le abre la puerta del costado diestro durante todo lo que queda de al menos campeonato regular. “Llevo dos jornadas de lateral, me siento mejor. No es la primera vez que juego de lateral. En años anteriores lo hice de carrilero, así es algo que no me extraña. Los compañeros ayudan mucho”.

La confianza del entrenador “es importante para mi. Confía en mi para jugar ahí, así que me lo tomo como un reto. Normalmente mi sitio es algo más arriba, pero me adapto a lo que me pida”. Por sus condiciones, la posibilidad de tener “en campo abierto me da la oportunidad de generar peligro en la subida. Por eso no me disgusta para nada”.

Al igual que Manu Galán asume el reto de “seis de seis. Hay que sacar los tres puntos en nuestro campo siempre. La dinámica es buena. Vamos a ir a por ello”. El campeonato se encuentra en una fase en la que “las victorias te dan mucho alivio. El margen es menor para todos. Sacar los partidos de casa será fundamental”.

El próximo rival albiazul se encuentra virtualmente descendido de categoría. A pesar de ello “no vamos a mirar la clasificación del rival porque de aquí al final todos los partidos van a ser muy duros. Nos tenemos que poner el mono de trabajo y esforzarnos el máximo”. Un triunfo dejaría al Decano prácticamente clasificado para el play-off algo de lo que huye el banda albiazul porque “todavía es pronto para hacer quinielas. De aquí al final de la liga puede haber movimientos en la clasificación. Nosotros estamos en el camino de hacer las cosas bien nosotros, sin mirar a nadie”.