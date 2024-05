Intercity-Recre: El duelo 'inédito' de la jornada

El Recre arrancó la temporada por la puerta grande. Un duelo inédito para dar el pistoletazo de salida a su debut en Primera Federació. Un triunfo sobre el Intercity que hizo soñar a todos los recreativistas con un inicio liguero que dio indicios de lo que podría llegar a deparar la temporada.

Desde aquel 27 de agosto cuando el Decano disputó su primer partido del presente curso han pasado muchas cosas. El punto de partida. Tras ese notable triunfo de los de Abel Gómez, con goles de Josiel Núñez, Antonio Domínguez y Caye Quintana, llegó una sequía goleadora que condenó al Recreativo durante más de un mes.

Después despertó y de qué manera. Los albizules dijeron aquí estoy yo, sumaron hasta cinco jornadas sin conocer la derrota y se fueron al parón navideño como quintos clasificados. Sin dudas, la sorpresa de la temporada. El Recre, diseñado para lograr la permanencia, la consiguió a falta de cinco jornadas para que finalizara el curso gracias a ese gran comienzo de temporada.

Ahora, en su reencuentro con el Intercity no llega en un buen momento. El Decano pretende cambiar la dinámica y el partido de la primera vuelta es un buen espejo en el que reflejarse. No hay más referencia con el equipo alicantino que aquel partido en el Nuevo Colombino. Un punto de motivación para los albiazules.

No es un camino de rosas, ahora, un nuevo duelo inédito le espera. Esta vez en el Antonio Solana, estadio que visitará el Decano por primera vez en su historia. A falta de solo cuatro partidos para que termine la 2023/2024 el Recre llega con mucho en juego. Tres puntos que tienen que venirse a Huelva.

El cuadro recreativista, que se estrenó en su regreso a la categoría de bronce con el Intercity, vuelve a encontrarse con el equipo de Alejandro Sandroni quien apuesta por "esperamos al mejor Recreativo, necesitan ganar... pero nosotros también tenemos un objetivo".

Ahora las circunstancias son muy diferentes. El Recreativo de Huelva se juega volver a recuperar la quinta plaza del grupo II. Algo que pasa este domingo por el Antonio Solana. Ganar es vital sino el Decano se tendría que olvidar del sueño de vivir el play-off a Segunda División.

Es una nueva jornada clave. El Real Murcia recibe al Castellón y la AD Ceuta y el Antequera se enfrentan entre sí. Una nueva oportunidad para que los de Abel Gómez puedan recortar distancias y seguir vivos en la pelea por la quinta plaza.

El Recre tiene que andar con ojo e hilar muy fino para no dejar nada en territorio alicantino, donde estará también acompañado por aficionados albiazules. No cabe lugar a error ante un equipo que tiene ya prácticamente cubierto su objetivo en la categoría con 45 puntos, a falta de disputarse 12, pero que peleará en su campo por los tres puntos. Los albiazules tienen que estar en alerta, porque además de la amenaza de Emilio Nsue, no es un terreno de juego que invite a hacer partido fácil.