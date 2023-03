Los números del Recre hasta el final de la campaña

Siete partidos quedan en el curso 2022/2023. El Recre tendrá que conseguir los 21 puntos que hay en juego para terminar con los mejores números la temporada. Un propósito que tiene que cumplir pese a que asegure antes el segundo puesto del grupo IV de Segunda Federación. El Decano tiene que acumular el mayor número de puntos posible.

El Recre suma 48 puntos en la clasificación, detrás el Antequera - que puede certificar su ascenso matemático este Domingo de Ramos- con 65 en el casillero. Una temporada ejemplar del conjunto de Abel Segovia. Tras el Decano, el Yeclano Deportivo a tan solo dos puntos de alcanzar al Recre, por ello, los albiazules no pueden tropezar en ninguno de los encuentros. En cuarto y quinto puesto, Atlético Sanluqueño (42) y UCAM Murcia (40), ambos conjuntos un poco más alejados ya del Recre.

En el mismo tramo liguero de la primera vuelta, desde el enfrentamiento con el Utrera hasta que finalizó la primera vuelta en el Besoccer La Condomina ante el UCAM Murcia, el Recre consiguió solo 12 puntos de los 21 que se pusieron en juego. Ahora, no serán suficiente, el Recre tendrá que conseguir mejores resultados. El Decano empató los duelos, el primero de ellos ante el conjunto utrerano, actual colista del grupo IV de Segunda Federación y rival del Recre el Domingo de Ramos (12:00) y el próximo ante el Sevilla Atlético. En la jornada 29, el cuadro de Abel Gómez tendrá que dar un golpe encima de la mesa en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros. Los de Utrera no tiene nada en juego pero el filial sevillista, se juega la permanencia en la categoría por lo que no será un partido fácil para el Decano en territorio hostil.

Después ganó los dos próximos duelos, el primero en el Estadio Municipal de Chapín ante el Xerez DFC y el siguiente en el Nuevo Colombino con el Vélez. Tras estos buenos resultados, el Recre sufrió un antes y un después. La derrota en Torremolimos marcó al Decano. Tras perder el encuentro (4-2), el parón navideño y todos los movimientos que sufrió el equipo en el mercado invernal, hasta la fecha nada ha ido como debería en el vestuario albiazul aunque goleara al Mancha Real en el primer encuentro del año. Después viajó a Murcia para visitar al equipo universitario en un encuentro sin goles. El UCAM Murcia será el último rival de la temporada del Recre y lo recibirá en el Nuevo Colombino.

Mucho en juego todavía aunque el Recre podría tenerlo relativamente fácil si conquista la cita de este domingo ante su afición. La situación, en la actualidad, es muy diferente a la que se enfrentó el Recre en la primera vuelta. Queda muy poco tiempo para que finalice la temporada y hay mucho por decidir. Del segundo al quinto puesto, no hay nada seguro a día de hoy. Lo único claro es que el Decano tiene que mejorar sus números partido a partido para conseguir el objetivo de jugar el play-off como segundo clasificado del grupo, un factor clave para conseguir el ascenso a Primera Federación. Solo queda ganar.