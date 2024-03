Luis Alcalde, el regreso del mago a El Maulí

Hay jugadores que dejan huella allá donde van. Más aún si permanece varias temporadas en el mismo sitio. Es el caso de Luis Alcalde. El futbolista almeriense regresará este sábado a la que fue su casa hasta el pasado verano. "Espero que me reciban bien, porque igual que yo les tengo cariño a ellos, supongo que ellos a mi también", declaraba Alcalde a Huelva Información en una entrevista concedida a este diario en el mes de diciembre.

Pese a no pasar por su mejor momento de juego a nivel individual y colectivo, está siendo una pieza clave en el Recreativo de Huelva. Tan solo se ha perdido un partido, ante el Atlético Baleares por acumulación de tarjetas amarillas. No solamente ha participado en las 26 jornadas restantes, sino que ha sido titular en todos y cada uno de los encuentros que ha disputado su equipo. Atesora tres goles hasta el momento y ha repartido dos asistencias, la última en el duelo en casa ante la AD Ceuta.

El sábado vivirá un partido muy especial. En el Antequera alcanzó su mejor nivel, llegando a ser nombrado la pasada campaña mejor jugador del Grupo IV de Segunda Federación, lo que le valió para fichar por el Decano. Aunque lo pudo hacer antes. Dani Alejo, director deportivo del club hasta verano, lo tuvo hecho. Pero a última hora declinó ficharlo. Lo volvió a intentar en el mercado invernal, pero Luis Alcalde tenía claro que no podía dejar tirado al club verdiblanco: "Me había comprometido con el Antequera. Es parte de mí y yo sabía que quería terminar el año, estábamos haciendo una muy buena temporada y no quería crear mal rollo", reconocía a Huelva Información.

El anuncio de su fichaje el pasado mes de julio levantó una polvareda de ilusión entre la afición recreativista. El Nuevo Colombino ya le conocía. Muchos pedían su incorporación cuando se llevó los tres puntos de Huelva en febrero con el Antequera. Luis Alcalde se convirtió en el segundo refuerzo de la plantilla actual tras la llegada de Antonio Domínguez.

Este sábado será la segunda vez que el de Roquetas de Mar pise el césped de El Maulí como visitante. Ya lo hizo cuando militaba en la AD Ceuta, en la derrota del equipo caballa por 3-1 durante la temporada 21/22. Esta vez será diferente. Volverá convertido en toda una institución del conjunto verdiblanco. Con los malagueños materializó 45 dianas en seis temporadas, además de ser el capitán de un equipo que no dio tregua alguna el curso pasado al Recreativo de Huelva.

Apenas cinco puntos separan a ambos conjuntos en la clasificación. Los de Abel Gómez, de ganar, darían un golpe sobre la mesa antes de recibir al Mérida el próximo Domingo de Ramos. Además, el Recre tendrá el reto de ganar por primera vez en El Maulí. Las dos visitas anteriores se saldaron con derrota. Aunque las sensaciones a domicilio no terminan de ser del todo buenas, los albiazules querrán quitarse de un plumazo el bache de resultados por el que atraviesan.

Para ello, la aportación de jugadores como Luis Alcalde será fundamental. Regresará a su jardín particular. Lo conoce mejor que nadie, aunque también lo conocen a él. Allí coincidió con Javier Medina, actual técnico del Antequera: "tiene una idea de juego muy clara, sabe lo que quiere transmitir y lo está llevando de la mejor manera", declaraba el almeriense sobre el que fuera su segundo entrenador el curso pasado. El mago del Decano tratará de sacar sus mejores trucos para volver a la senda de la victoria.