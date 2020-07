Jesús Valentín es el primero

Era un secreto a voces, pero en el mundo del fútbol las operaciones solo tienen validez cuando se hacen oficiales. El Recreativo anunció en la mañana de ayer la contratación de Jesús Valentín, que regresará, de esta forma, al Nuevo Colombino tras una temporada en el Rayo Majadahonda.

Tal y como anunció este diario el pasado 23 de mayo, el Decano tenía la posibilidad de hablar con varios de los jugadores que se marcharon el pasado verano al combinado madrileño, aunque, de momento, solo ha cristalizado el regreso de Jesús Valentín. Desde el primer momento ambas partes mostraron un enorme interés en volver a unir sus caminos. De hecho, el Recreativo ha realizado un esfuerzo, dentro de la austeridad que vivirá la próxima temporada, mientras que el jugador también ha aceptado un salario menor al que podría recibir en otros conjuntos de la categoría para volver a vestir la elástica albiazul.

Así, Jesús Valentín quiso comunicar su retorno a través de un vídeo que el Recreativo publicó en sus redes sociales y en el que aseguraba que “quiero anunciar que vuelvo al Recreativo porque así lo siente mi corazón. Me he sentido muy querido en ese equipo, sé cómo es la afición, cómo me ha tratado y lo único que quiero es volver al Nuevo Colombino y sentir como la afición nos aprieta, nos ayuda y nos empuja en cada momento de los partidos y devolverle todo el apoyo me han brindado. Espero que esta temporada podamos lograr cosas importantes y que todo pueda salir bien. ¡Vamos Recre!”.

El central canario es el cuarto central que tiene el Decano con contrato en vigor, ya que Diego Jiménez, Morcillo y Jesús López también tienen vínculo con el Recreativo para la próxima campaña, aunque la continuidad del jerezano se antoja muy complicada.

El central canario le dará un salto de calidad a la defensa recreativista a sus 28 años, ya que cuenta con una experiencia contrastada tras su paso por Las Palmas, Huesca, Zaragoza o Córdoba, todos estos equipos en la Liga de Fútbol Profesional (LFP). En Segunda División B ha jugado en el Recreativo, en la segunda mitad de la campaña 18/19, en la que fue pieza clave en la consecución del título liguero; y en el Rayo Majadahonda en el pasado ejercicio. En Madrid ha jugado un total de 22 encuentros, 17 de ellos como titular, acumulando 1.696 minutos y viendo cuatro cartulinas amarillas.

El de Jesús Valentín es el primer fichaje que ha hecho oficial el Decano, que también tiene completamente selladas las llegadas de Luis Madrigal desde el Atlético Sanluqueño y de Sillero desde el Don Benito, al margen de las renovaciones de Víctor Barroso y José Carlos. Así, el Decano solo tendría cuatro fichas libres para mayores de 23 años (siempre que salga Jesús López), por lo que tendrá que ser muy preciso en sus próximas incorporaciones antes de cerrar su plantilla.