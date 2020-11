La Federación Onubense considera que el San Fernando actuó de forma "irregular" contra el Recre

Además, la persona que dio el positivo que originó la suspensión del encuentro "no tenía licencia federativa" por lo que "no debería mantener contacto alguno con los integrantes de la plantilla " para respetar los grupos burbuja que establece la Federación Española y la Junta de Andalucía en base a los protocolos sanitarios.

De confirmarse el extremo señalado por José Antonio Fernández , el Decano debió haber sido notificado antes y el viaje, en caso de no disputarse el encuentro, tuvo que haber sido suspendido igualmente. En este sentido, "debían haberle hecho las pruebas el sábado y no esperar al domingo".

La noticia cogió completamente por sorpresa al cuadro de Claudio Barragán. El club recreativista ya había publicado en sus canales oficiales el once para el encuentro, que presentaba varias novedades . Así, el preparador recreativista había alineado a Nauzet en portería, una línea de cinco defensas con Cera, Diego Jiménez, Leal, Jesús Valentín y David Alfonso, un doble pivote con Fran y José Antonio González y una de línea de tres por delante conformada por Quiles, Seth y Szymanowski. Ahora, con la suspensión del choque, habrá que esperar para saber si el preparador valenciano insiste en la modificación del sistema en el próximo encuentro o si era una decisión tomada en función del rival y teniendo en cuenta las numerosas bajas recreativistas en el centro del campo, ya que hombres como Matheus Santana, Alberto Martín o Dani Molina no iban a poder ser de la partida por lesión.

El San Fernando actuó de manera "irregular" . Así lo ha asegurado el delegado en Huelva de la Federación Andaluza, José Antonio Fernández en Canal Sur. El dirigente ha afirmado que el rival del Recre pudo cometer "una irregularidad" que motivó la suspensión del encuentro entre ambos. En declaraciones al canal autonómico Fernández señaló además que "por las noticias que tengo el San Fernando tenía constancia de ese posible positivo desde el sábado". Estas palabras contradicen la versión oficial cañaílla, que por medio de su presidente señaló que no tuvo constancia del positivo hasta el domingo alrededor de las 13:00 y fue poco después cuando se lo notificó al Recre.

El Recre trabaja con la hipótesis de jugar el domingo

El Recreativo trabaja con la hipótesis de jugar su encuentro aplazado contra el San Fernando el próximo domingo. La existencia de jornadas libres en Segunda B coincidiendo con la celebración de encuentros internacionales no es casual. En previsión de incidencias de este tipo hay varios huecos en el calendario para que los clubes puedan recuperar los partidos que por un motivo u otro no se puedan jugar. De momento falta la confirmación oficial de la Federación. Para ello es imprescindible que no se registre ningún nuevo positivo en el San Fernando tras el anunciado el domingo pasado.