Diego Jiménez: "Las expectativas del Recreativo de Huelva deben ser altas"

Diego Jiménez se encuentra ya cargando la pilas para afrontar a tope el nuevo proyecto del Recreativo, que debe apuntar alto en sus aspiraciones. Cree que el Decano ya tiene mucho ganado con la renovación de Claudio Barragán y con la continuidad de varios de los jugadores de la temporada recién terminada.

“Ahora toca desconectar; la temporada no ha salido como nos hubiera gustado, las expectativas eran altas y no se han cumplido; ha sido una desilusión pero ahora iniciamos un nuevo proyecto con ilusiones renovadas”, asegura el capitán albiazul.

¿Debe ser el Recre ambicioso en sus aspiraciones o tras lo vivido este año es mejor no marcarse objetivos? “Somos un club grande de la categoría y siempre las expectativas deben ser altas; tenemos una masa social que es de las mayores de España y los objetivos deben estar acordes al peso de la entidad y de la afición. Luego ya iremos partido a partido para llegar lo más arriba posible”.

Aunque no es bueno presionarse, todo lo que no sea ascender a Segunda A o Segunda B Pro será una decepción. “Sí; el nuevo formato no permite errores ni especular; hay que tratar de subir, y si no se logra, estar en la 2º B Pro es innegociable”.

Con Claudio Barragán el defensa zamorano jugó los 4 partidos completos y ve positiva su renovación: “Claudio nos conoce; la base del equipo tendrá a varios jugadores de este año y con eso se logra ir unos pasos por delante de otros equipos que empiezan desde cero; él ha vivido ascensos, conoce la 2ª B, conoce los puntos fuertes y los débiles de los jugadores que hemos estado con él y con su renovación damos un paso grande, vamos con el trabajo avanzado”, destaca.

La posición en la que jugará la próxima campaña es una incógnita: “He hablado con él pero para ver cómo estábamos, preguntar por la familia... pero no tocamos lo deportivo”, comenta Diego Jiménez, que ha sido el tercer jugador albiazul con más minutos en la Liga (23 partidos, todos titular, con 2035 minutos) tras Nauzet (2.430) y Nano (2231). “El ser un jugador polivalente suma de cara a la plantilla, hace que puedas competir en diferentes puestos y es bueno que nadie se relaje; la competencia es buena para rendir mejor”.

Esta campaña ha sido el segundo más joven de la defensa tras Cera; en el nuevo proyecto será de los más veteranos de la línea de atrás (Cera, Jesús Valentín, Morcillo, Madrigal a falta de ser oficial y probablemente algún sub 23): “Jesús es de mi edad (28), estamos cerca de los 30, una edad en la que juntas juventud con experiencia; es un acierto que la media de edad de la defensa esté en 27-28 años, y se combina la veteranía de Morcillo y la frescura de Cera”.

La compenetración con Cera, Morcillo y Jesús Valentín ya está conseguida: “Para rendir bien tienes que conocer al compañero, saber cómo actuar a su lado. Es un punto que tenemos a favor y vamos por delante de otros clubes, porque ya hemos jugado juntos muchos minutos y sabemos cómo ayudarnos”, afirma Diego Jiménez.

¿Jugará el Decano la próxima temporada con tres centrales? “Los sistemas te lo dan los jugadores. Cuando la plantilla esté cerrada habrá que ver el mejor sistema para adaptarnos; Claudio tiene un sistema más definido. Hace dos años había cuatro centrales muy competitivos y cuando tienes jugadores de gran nivel debes ponerla y adaptar el sistema, y se vio el buen resultado que dio”.

Por último, no sabe si la Liga podrá comenzar con aficionados en las gradas: “Es difícil decirlo ahora, hay que adaptarse a la nueva normalidad; la situación no es fácil y hay que ir con pies de plomo, garantizando la salud de todos. Siempre que se mantengan las medidas de seguridad y que no haya riesgo de contagio yo estoy encantando de jugar con público, pero no depende de nosotros”.