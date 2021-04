Álvaro Vázquez: "Debutar con el equipo de tus sueños es increíble"

En un curso de desgracias, con escasas noticias positivas y con una tragedia tras otra, ha aparecido un rayo de esperanza. El Recreativo ha vuelto a mirar a la cantera. El último en debutar fue el olontense Álvaro Vázquez. Aún en edad juvenil (le resta un año más), el extremo onubense se ha ganado a pulso su presencia en el primer equipo después de una notable trayectoria en la cantera.

Jugador con mucha potencia desde sus inicios, ya como alevín jugaba en el infantil; Álvaro domina los dos perfiles, ataca bien al espacio, tiene desborde y buena finalización. Tanto es así, que el atacante se ha convertido en uno de los máximos goleadores de la División de Honor juvenil, con 10 tantos, a pesar de que se ha perdido varios encuentros por lesión.

De hecho, fue una lesión muscular la que apartó al canterano de la dinámica del primer equipo en la pasada pretemporada, pero, a pesar de las dificultades, el onubense nunca dejó de creer hasta lograr una de sus grandes metas deportivas el pasado domingo, jugar sus primeros minutos con el primer equipo.

Álvaro, que ha atendido a este diario, asegura que “la sensación de debutar en el equipo de tus sueños es increíble, casi ni me lo creía. Pero, por otra parte te vas fatal por la derrota, por la afición y por los compañeros”. El delantero, que vivió un pequeño periplo por la cantera del Sevilla, ha llamado la atención de varias canteras de primer nivel en los últimos años, pero su vinculación emocional al Decano le ha llevado a mantenerse en el club albiazul hasta poder pisar el Nuevo Colombino. Su estreno en el coliseo albiazul fue un momento que no olvidará el onubense, que asevera que sintió “mucha alegría, no solo por mí, sino por todas esas personas que están conmigo apoyándome día tras día y que se alegran tanto como yo”.

Aunque el 18 de abril del 2021 quedará para siempre en la memoria del olontense, la felicidad no pudo ser completa por el resultado que complica la permanencia del Decano en la cuarta categoría: “Está claro que no fue completamente feliz porque te vas dolido por la derrota, pero hay que seguir trabajando y compitiendo hasta el final”.

Fueron muchas las personas que pasaron por la mente de Álvaro Vázquez cuando Carlos Pouso le llamó para relevar a Alberto Quiles: “Me acordé de mucha gente, desde mis primeros entrenadores y compañeros hasta los últimos, también de mis amigos y mi agencia, y, sobre todo, de mi familia, que es la que siempre ha estado ahí”.

Una vez que ha derrumbado la puerta, Álvaro Vázquez espera seguir contando para Carlos Pouso de aquí al final de temporada, aunque el onubense sigue con la misma humildad que le ha caracterizado en toda su etapa formativa y competirá con la misma ilusión en el primer equipo, en el Atlético Onubense (con el que también ha tenido minutos en la presente campaña) o con el juvenil de División de Honor que aún tiene que cerrar su permanencia en la categoría: “Ojalá que pueda seguir sumando minutos con el primer equipo. Quiero agradecer al míster la confianza, pero tengo que seguir trabajando y estar preparado para lo que el club necesite, ya sea con el primer equipo o con el juvenil”.

Álvaro se ha convertido en el jugador número 26 que ha jugado con el Recreativo en la presente campaña y, toda vez que la permanencia se ha complicado, parece que es el momento ideal para que el Decano apueste por aquellos jugadores que puedan tener recorrido en el club más allá del próximo 30 de junio.