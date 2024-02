Abel Gómez, sobre el posible penalti al Recre: "El línea dice que la jugada es light pero light es la Coca-Cola"

El Recre sumó un punto "que lo tenemos que dar por bueno por como se ha puesto el partido" señaló Abel Gómez tras finalizar el encuentro ante el San Fernando. El técnico del Decano se mostró enfadado por el penalti no pitado al Recreativo de Huelva, "no he tenido la oportunidad de verlo, pero me dicen que es clamoroso".

Abel Gómez hizo hincapié en la respuesta del línea tras el agarrón a Antonio Domínguez. El entrenador albiazul expresó que "la explicación del línea es que ha sido muy light. Lo de light no lo entiendo. O es penalti o no es penalti. Light es la Coca-Cola, pero un penalti es o no es", enfatizó.

"Nos vamos fastidiado por eso" tras una "primera parte en la que tenemos cosas que mejorar porque nos han metido en línea de cinco con mucha gente por dentro y era muy difícil encontrar los pasillos interiores y demás", "no hemos estado precisos a pesar de que hemos tenido el partido controlado", comentó.

De la segunda parte, Abel Gómez se quedó "con la reacción del equipo" porque "ha ido a empatar, ha ido a ganar el partido. Hemos tenido una ocasión clara que remata David del Pozo y da en De la Rosa. Mala suerte. Seguimos, el punto lo tenemos que dar por bueno porque ya sumamos 40".

Sobre De la Rosa, el técnico del Decano apuntó que "bien no está". El onubense "sufrió una neumonía bilateral con lo cual eso lleva un proceso. Él ahora mismo no tiene la capacidad de repetir esfuerzos durante un largo minutaje", destacó. "Solo lleva una semana completando entrenamientos con lo cual si sale de inicio va a durar 40/45 minutos 60 como mucho" así que "con nivel de cansancio del rival sabíamos podría hacer daño y así ha sido".

El Recreativo de Huelva terminó el partido sin delantero centro tras la marcha de Caye Quintana. "Estamos trabajando y a ver si hay opciones para traer a un delantero centro. A día de hoy, las opciones que hemos tenido no las vemos como para que tengan hueco en el equipo". "El dinero que haya o no... yo por mi querría a Mbappe", bromeó. "Es una posición que tenemos que reforzar, pero si es un futbolista que lleva mucho tiempo parado no vamos a arriesgar y a gastar la ficha".

La próxima semana, el Decano viajará a Málaga por lo que ahora "afrontamos una semana ilusionante, bonita porque vamos a tener la suerte de vivir un ambiente de Primera División en una categoría como es Primera RFEF". "Vamos a preparar el partido de la mejor manera y vamos a ir allí con la máxima ambición para vivir un partido muy emocionante".

Una cita en La Rosaleda en la que estará presente la afición del Decano, al igual que en San Fernando. Abel Gómez, una vez más, agradeció "el apoyo". "Queríamos brindarles una victoria, pero bueno, sumamos un punto", finalizó.