Crónica San Fernando-Recre: Reparto de puntos en un duelo de máxima intensidad

La oportunidad perfecta. Tras los resultados del resto de rivales en la jornada 23, el Recre tenía lo tenía en sus manos para sacar los tres puntos y seguir consolidando la quinta plaza del grupo II. Sumó uno, con la firma de Caye Quintana, en un duelo de máxima intensidad en el Bahía Sur ante un San Fernando muy necesitado.

Salió enchufado el equipo de Alfredo Santaelena que puso en apuros a Rubén Gálvez, un saque de esquina que remató José Carlos en el primer palo. Gran intervención del meta de Aracena que libró al Recreativo de Huelva del primero.

Mucho ritmo para comenzar el encuentro. Ambos conjuntos querían el protagonismo y así lo demostraron sobre el terreno de juego durante todo el partido. A los seis minutos llegó la primera ocasión de los albiazules con un disparo desde la frontal de Luis Alcalde.

El Recre quería el primero. Doble ocasión para los de Abel Gómez. La primera estuvo en las botas de Iago Díaz. El centro-chut iba dentro, hizo lo que pudo Diego Fuoli para evitar que el esférico conquistara la portería. Antonio Domínguez tuvo la siguiente. El de Punta Umbría, de falta, pero el guardameta del San Fernando la sacó por abajo. El rechace terminó en Alberto Trapero que la mandó a saque de esquina.

El ritmo no bajó. Un partido bonito en el Bahía Sur durante la primera media hora en territorio isleño. Diego Fuoli estaba teniendo su tarde y gracias porque salvó a su equipo en más de una ocasión. Antonio Domínguez estuvo a punto otra vez de abrir la lata. El guardameta isleño desvió el disparo del recreativista.

No había tiempo para la relajación. Máxima intensidad. Otra vez para Antonio Domínguez desde la frontal y otra vez Fuoli. Una nueva para el Decano, esta vez un disparo desde fuera del área de David del Pozo. Desde el centro del campo lo intentó Cristian Herrera, no tuvo fortuna el del San Fernando. El balón no vio puerta.

Una primera parte muy igualada, pero la balanza más equilibrada para los de Abel Gómez. El Decano buscó el primero con varias intentonas sin éxito. Mereció más el cuadro albiazul que estaba dispuesto a todo en la segunda mitad para conseguir la segunda victoria consecutiva. No pudo ser.

El San Fernando salió enchufado tras el descanso. Aquino se metió en el área pero la defensa del Recreativo de Huelva la mandó a córner. La polémica llegó después. Cómo no y por un penalti. Antonio Domínguez reclamó la pena máxima por un agarrón en el área. Ojaos Valera pasó por alto la jugada.

En la siguiente jugada, Dani Aquino, de cabeza, perforó la red de la meta albiazul. No pudo hacer nada Rubén Gálvez. Llegó y topó el San Fernando. El Recre merecía más. Para ello, Abel Gómez hizo un doble cambio. Iago Díaz y Antonio Domínguez abandonaron el terreno de juego para que entraran De la Rosa y Álvaro Bustos. Una media hora para reaccionar. Antonio Domínguez vio la quinta amarilla y no podrá estar el próximo domingo (12:00) ante el Málaga en La Rosaleda.

Cambio en el Recre y llegó el gol. Una jugada espectacular de De la Rosa que terminó con un pase de Caye Quintana. El de Isla Cristina fue el encargado de empujarla para devolver las tablas al marcador. Está el isleño viendo el fruto de su gran trabajo, que ha anotado tres goles en los últimos dos partidos.

Susto para De la Rosa. El onubense se hizo daño durante la jugada del gol y tuvo que ser asistido. Pudo volver al verde sin problemas. No iba a arriesgar el Recre. El encuentro bajó una marcha. El San Fernando arriesgó más. Dani Aquino pudo hacer el segundo. Su disparo se marchó alto por encima de la portería de Rubén Gálvez. El azulino estaba en todas.

Partido no apto para cardiacos. El ritmo no bajó. La intensidad no cesó. Con cuatro minutos de alargue, tanto San Fernando como Recre iban a pelear hasta el final para conseguir algo más que un punto. Un córner que Rubén Gálvez terminó deteniendo en dos tiempos. Sin más margen, los albiazules rascaron un punto en el Bahía Sur, que puede saber a poco porque en la primera mitad mereció un poco más.