Un vendedor de Isla Cristina reparte 10.500 euros en rascas de La ONCE

El vendendor de La ONCE Miguel Cayuela García está de celebración. Y no es para menos. El isleño ha dado, nada más y nada menos, que 10.500 euros en dos rascas. Un Premio de 10.000 euros en los rascas de 2 euros del rasca de La ONCE 'Cleopatra' y un segundo premio de 500 euros en un rasca Flash de 1 euro.