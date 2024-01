Así se sostienen las escaleras 'fantasma' que denuncian los vecinos de El Portil

A El Portil no dejan de salirle grietas. Sus vecinos y vecinas no cejan en su empeño de llamar a una puerta y otra para que alguna administración competente les permita vivir en un municipio con todos los servicios esenciales y una playa a la que no le falten ni arena ni instalaciones operativas para su uso, no solo los meses de veraneo.

Ahora el vecindario ha detectado que varias de las escaleras que dan acceso a la playa no están operativas. Su base, que debería ser sólida y estar anclada al suelo, se eleva sobre este haciendo que las escaleras queden inutilizables.

La escalinata de madera, denuncian los vecinos, es además un peligro real al no estar señalizada. Muchas personas han tratado de utilizarlas sin percatarse de su estado real y en el que existe un riesgo de caída y un desnivel importante. En las inmediaciones tampoco existe ningún aviso para nombrar vías alternativas para bajar a la playa por lo que mucha gente sigue utilizándolas aún poniendo en riesgo su integridad.

El vecindario confía en que el consistorio subsane cuanto antes el maltrecho estado de las escaleras, evitando su deterioro y el peligro tanto para los portileños como para los visitantes.