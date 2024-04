Así ha sido el pregón de la Hermandad del Rocío de Emigrantes

El Gran Teatro de Huelva ha sido este fin de semana el escenario en el que se ha vivido una noche mágica para los hermanos de la Real Hermandad de Emigrantes de Nuestra Señora del Rocío de Huelva gracias al pregón de José Francisco Garrido Cruzado, presidente de la filial rociera, que con su torrente de sentimientos desbordó los corazones de los presentes.

El acto contó con la presencia de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; el presidente de la Diputación Provincial de Huelva y alcalde de Aljaraque, David Toscano; el vicario episcopal para la Administración de los Bienes Diocesanos y Relaciones Institucionales, canónigo de la Santa Catedral, párroco de Nuestra Señora de la Merced y director espiritual de Emigrantes, Jaime Jesús Cano; el presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva, Alberto Santana; además de autoridades civiles y militares y hermandades hermanas.

Virginia Payán, secretaria de la hermandad, fue la encargada de presentar al pregonero que inició su intervención reviviendo el miércoles de salida de Emigrantes. “Es miércoles de mañana. El sol, se eleva lentamente dando claridad a una de las noches más hermosas para los rocieros de Emigrantes. El paseo de las Glorietas es un hervidero de emociones. Carros, enganches, peregrinos… Se van agolpando en torno a las puertas de la casa de hermandad, esperando impacientes que nuestra hermana mayor lance los vivas desde dentro de la capilla…”

A lo largo de su intervención, el pregonero narró algunas de sus vivencias y apuntó que “la grandeza del Rocío radica en la diversidad emocional que alberga una misma devoción. No existe un Rocío igual que otro, por existir existe un Rocío diferente en cada una de las personas que viven Pentecostés junto a la Reina de las Marismas”.

Y también tuvo palabras para su hermandad. “Emigrantes es algo más que una hermandad por las arenas, es mucho más que algarabía y gentío. Emigrantes es oración, es plegaria, es quejío, es una dulce sinfonía que te embarga los sentidos. No sé qué tiene Emigrantes, pero es distinta a las demás, no sé si será su ambiente, yo no sé porque será, no sé qué tiene Emigrantes que es distinta a las demás”.

Al terminar el acto, la hermana mayor hizo entrega de un presente al pregonero y entonó los tradicionales vivas a la Virgen del Rocío, el Pastorcito Divino, la Hermandad de Emigrantes y su pregonero.