La ley de regadíos enfrenta a los miembros del Consejo de Participación de Doñana

La Junta señala al Gobierno, el Gobierno a la Junta y Delibes critica el juego político alrededor de la nueva proposición de ley para regular los regadíos en la corona norte de Doñana. La norma que llegará este miércoles al Parlamento Andaluz divide a los miembros del Consejo de Participación de Doñana, órgano consultivo en el que participan todos los agentes públicos y privados que integran el entorno del Parque Nacional y su área protegida, reunidos este lunes en Almonte.

Su presidente, Miguel Delibes, considera que la proposición de ley que llega este miércoles al Parlamento de Andalucía es "muy negativa" porque "no hace más que generar tensión, alimentar el conflicto". El consejo se ha reunido en pleno con la propuesta legal como único punto en el orden del día. Delibes compara la presentación de la reforma con "juegos políticos que se parecen al toreo de salón, cuando una situación dramática como la que vivimos en Doñana y en los regadíos requiere tomarse las cosas en serio y agarrar el toro por los cuernos". Y ello supone, en su opinión, "tomar decisiones, probablemente impopulares; gastar dinero y trabajar, es decir, todo lo contrario a hacer proposiciones de ley que no se pueden cumplir y que no van a ningún lado".

Por ello cree necesario "un pacto entre Gobierno central, Junta, Ayuntamientos, conservacionistas y regantes" en pro de Doñana como el que ya se alcanzó, ha recordado, en el 2014 respecto al agua con el Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Forestal, conocido como el Plan de la Fresa, y que la proposición de ley presentada pretende modificar. "Aquello fue un pacto que simplemente no se ha cumplido y si ahora esta ley se aprobara tampoco se cumpliría porque solucionar los problemas no es, como dice esta ley, el que los regantes dejen de regar y esperen durante cinco, diez, veinte o 50 años a que llegue el agua; esta no va a ocurrir, no lo van a hacer y si lo hicieran tendrían los mismos problemas que si dejan de regar sin la proposición de ley". En cuanto a la reunión del Consejo ha incidido en que es informativa y que sus miembros no han de votar nada porque "no se nos ha pedido, no nos ha pedido el informe que debería ser normativo o reglamentario".

El director de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC), Eloy Revilla, ha asegurado que el Espacio Natural está actualmente "en estado crítico", ya que "más de la mitad de sus lagunas han desaparecido". En su intervención, ha indicado que en el último estudio publicado en la revista científica Science of The Total Environment, los datos demuestran que el deterioro del sistema de lagunas de Doñana es generalizado, constatándose que el 59 % de las lagunas de mayor tamaño de Doñana no se han inundado al menos desde 2013. Estos cambios están significativamente relacionados con la temperatura y la precipitación de cada año, pero también con la extensión de áreas cultivadas, la superficie construida en Matalascañas, la distancia a las estaciones de bombeo de la urbanización y el funcionamiento del campo de golf. Sobre la proposición de ley ha dejado claro que "la explotación actual del acuífero no es sostenible. Se está extrayendo más recurso del que se regenera anualmente mediante la recarga por precipitación, que es variable y decreciente, por lo que se está agotando este recurso natural".

El consejero de Medio Ambiente de la Junta, Ramón Fernández-Pachecho, ha responsabilizado al Gobierno central de la presentación de la proposición de ley. La nueva norma "viene a dar respuesta a la inquietud que mantienen cientos de agricultores de la Corona Norte Forestal de Doñana" Así, ha querido dejar claro que "hemos llegado a este punto porque el Gobierno de España se ha negado a sentarse con nosotros; hasta en dos ocasiones se ha comprometido con la Junta a crear una comisión bilateral técnica que pudiera abordar los diferentes asuntos que tienen que ver con el espacio natural, las dos ocasiones nos han dicho que sí y las dos ocasiones nos hemos quedado esperando y sencillamente los agricultores de la corona Norte no pueden esperar más". Por eso, ha añadido, "el Grupo Parlamentario Popular se ha visto obligado a presentar esta proposición de ley que parte de una premisa que es innegociable: el acuífero de Doñana no se toca".

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha llamado este lunes a todos los agentes que intervienen en Doñana a entender que "si no se habilita un gran espacio de consenso" se colocará a este espacio natural en "una situación irreversible". La respuesta la ha dado el secretario de estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. Ha insistido en que se trata de "corregir un déficit que no se tuvo en cuenta en su momento" y entiende que "por aquí debería haber empezado todo; no se debería venir al Consejo de Participación de Doñana a hablar de hechos consumados sino que debería abrirse un proceso de diálogo previo para que el conjunto de los agentes que tienen presencia en este foro puedan decidir sobre el presente de Doñana".

Morán ha apuntado que "aunque es verdad que durante mucho tiempo hemos hablado de la necesidad de preservar el futuro de Doñana, hoy ya no hablamos de futuro, porque quizá parezca un poco lejano; hoy hablamos del presente de Doñana hoy se juega el presente de Doñana y tenemos todos -administraciones y los agentes económicos, sociales y ambientales- la responsabilidad de velar por la integridad de este espacio". Por ello, ha incidido, "si no somos capaces de entender que esto pasa por habilitar un gran espacio de consenso probablemente estaremos colocando a Doñana en una situación irreversible y eso es lo que nos están advirtiendo las instituciones a nivel internacional con carácter general, es lo que ha dicho la Unesco, Ramsar y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es lo que está diciendo el Gobierno de España y es lo que el conjunto de la ciudadanía en nuestro país espera".

Informe de la Estación Biológica de Doñana

Según los datos, el 80 % de las lagunas se secaron antes de lo esperado por la precipitación y la temperatura observadas y el 84 % tuvo un área de inundación menor de lo que se había previsto en función de los mismos parámetros, lo que indica que la actividad humana está alterando el equilibrio natural de las lagunas. Además, otro 19 % tiene más de la mitad de su cubeta invadida por matorral y pinos y solamente un 10 %, principalmente localizadas en la vera, se mantienen en buen estado.

Por su parte, las tres lagunas que funcionaban como permanentes, es decir, aquellas que no se secaban en verano como sí ocurre con la gran mayoría de las lagunas de Doñana, han dejado de serlo. Por ejemplo, la laguna de El Sopetón y la Dulce, que solo se secaban ocasionalmente, ahora se secan con frecuencia. La situación de Santa Olalla, la mayor laguna permanente de Doñana, ha sido extrema en el verano de 2022, en la que se secó completamente.

Esta situación está teniendo repercusiones sobre la fauna y la vegetación de Doñana, por ejemplo, la riqueza de especies de anfibios se ha reducido de una media de 4,3 especies por km2 en 2003 a 2,5 por km2 en 2021.También es preocupante la situación de las dos especies de galápagos autóctonas de la Península Ibérica, ambas incluidas en las listas rojas europeas, así como la de otros grupos como el de las libélulas y los caballitos del diablo; o de peces, del que Doñana conserva especies amenazadas, como la colmejilla o la anguila.

La situación crítica de estos hábitats también está teniendo repercusiones negativas para la conservación de plantas acuáticas, especialmente las asociadas a lagunas con un hidroperiodo largo, algunas de las cuales tienen una distribución muy restringida y están amenazadas.