El campo onubense se une en Sevilla para exigir las obras hidráulicas comprometidas con Huelva

Llenar la sevillana Plaza de España y vaciar los pueblos agrícolas onubenses. Este era el objetivo, que han logrado con creces, las principales organizaciones agrarias con la multitudinaria manifestación que ha reunido este jueves en la capital andaluza a más de 15.000 personas –según la organización-, con el objeto de reclamar a las distintas administraciones las infraestructuras hidráulicas pendientes y comprometidas en los planes hidrológicos para la provincia onubense.

Los manifestantes, tanto empresarios como trabajadores agrícolas, la mayoría de ellos desplazados hasta la capital hispalense en centenares de autobuses, partieron pasadas las once de la mañana desde la rotonda que une las avenidas Alfredo Kraus y Flota de Indias, recorriendo en primer lugar el tramo que va desde el Real de la Feria de Sevilla hasta el Puente de los Remedios.

Una vez cruzado dicho viaducto, y en el marco de una marcha que se ha desarrollado de forma totalmente pacífica, representantes de las organizaciones agrarias convocantes entregaron en el Palacio de San Telmo un manifiesto dirigido al Gobierno de la Junta de Andalucía con las reivindicaciones en materia de infraestructuras hidráulicas del campo onubense.

Tras la pancarta principal con el lema Agua para todos, alimentos para el mundo, y sin parar de gritar en todo momento por las principales calles del centro de Sevilla "agua para Huelva", "sin agua no hay futuro" o "infraestructuras hídricas ya", los manifestantes llegaron finalmente hasta la plaza de España por las avenidas de María Luisa e Isabel la Católica, donde concluyó la protesta a las dos de la tarde.

En dicha plaza, donde se incidió con más fuerza si cabe, y de forma unánime, en las principales reivindicaciones del campo onubense en materia de infraestructuras hídricas, los convocantes hicieron también entrega del manifiesto en la Delegación del Gobierno en Andalucía, para proceder posteriormente a leerlo en boca del poeta onubense Ramón Llanes.

La protesta concluyó con la intervención de los máximos representantes de las organizaciones agrícolas convocantes: Francisco José Gómez, presidente de Freshuelva; Félix Sanz, secretario general de Asaja Huelva; Manuel Piedra, secretario general de UPA en Huelva; Lorenzo reyes, presidente de la Asociación de Citricultores de la Provincia de Huelva (ACPH); Fernando González, presidente de la Asociación de Comunidades de Regantes de Huelva (Corehu); y Francisco Javier Contreras, presidente de Cooperativas Agro-Alimentarias Huelva.

Todos coincidieron en señalar que la falta de infraestructuras hidráulicas que padece la provincia de Huelva desde hace ya más de dos décadas está contribuyendo a agravar la actual situación de falta de agua como consecuencia de la sequía, sometiendo al campo onubense a restricciones del 50%, así como del 10% al resto de usos: industrial y humano. Una situación que podría agravarse si sigue sin llover, y que podría terminar dando al traste con la actual campaña agrícola y a los aproximadamente 200.000 empleos que ésta genera en la provincia.

Los convocantes han calificado de "éxito rotundo" la movilización de este jueves en la capital andaluza, que según han incidido ha tenido como principal objetivo reclamar tanto al Gobierno de España como a la Junta de Andalucía, "soluciones para la complicada situación por la falta de infraestructuras hídricas, acentuada por la sequía extrema actual".

El presidente de Freshuelva, Francisco José Gómez, ha mantenido que "los agricultores no podemos permitir esta situación tan insostenible porque nos preocupa constantemente el hecho de que llegue el mes de abril y nuestra llave no riegue en nuestros campos", a lo que ha añadido que "no nos podemos permitir bajo ningún concepto la inestabilidad de las 200.000 personas que trabajan en el campo onubense, y tampoco vamos a permitir poner en riesgo a nuestras familias, por lo que estamos aquí para reivindicar todas las obran que debían haberse hecho hace 20 años".

Por su parte Manuel Piedra, secretario general de UPA Huelva, ha indicado que "hoy, por primera vez en la historia, Huelva está siendo escuchada a través de los más de 15.000 agricultores y agricultoras que están aquí para manifestar su rechazo a la falta de infraestructuras hídricas", al tiempo que ha incidido en el "parón total" de la actividad en el campo onubense durante la jornada reivindicativa de este jueves: "hemos hecho un parón general de la agricultura y nuestra reivindicación es clara, queremos que las infraestructuras hídricas lleguen a Huelva ya porque los planes no se están cumpliendo".

En parecidos términos ha valorado la protesta el secretario general de Asaja Huelva, Félix Sanz, quien ha manifestado que "el paro que se ha promovido en los pueblos de nuestra provincia es para visualizar que, sin la agricultura en Huelva, la provincia se paraliza".

Fernando González, presidente de Corehu, ha indicado por su parte que "desde el año 2004 no se ha construido ni una sola infraestructura en la provincia de Huelva de captación de recursos hidráulicos, ninguna de las que están en los planes hidrológicos aprobados", para concluir subrayando que "han puesto en peligro, por su desidia y por no mirar a la provincia de Huelva, la viabilidad y el futuro del sector. Y ya es hora de que a Huelva se la escuche".

El presidente de la ACPH, Lorenzo Reyes, ha incidido por su parte en que "seguimos con un problema del 50% de restricciones de agua en la provincia de Huelva y se debe solucionar cumpliendo las obras proyectadas en los planes hidrológicos y terminando las presas que están pendientes". Finalmente Francisco Javier Contreras (Cooperativas Agro-Alimentarias Huelva), ha resaltado que "llevamos 20 años pidiendo las infraestructuras". "No pedimos agua para nosotros, sino para Huelva", concluyó.

Manifiesto para finalizar la marcha

Por su parte, en el manifiesto leído en la plaza de España por Ramón Llanes se ha destacado que "sin agua no hay vida, sin agua no hay nada", poniendo en valor "un mensaje de unidad y determinación que estamos seguros que resonará en todo el país".

También ha destacado que "juntos hemos alzado nuestras voces para decir 'basta' y exigir lo que merecemos, que se cumpla la Ley; las infraestructuras hídricas esenciales para la supervivencia del campo onubense y de su sector agrícola, uno de los principales motores de desarrollo de la provincia".

De igual modo los organizadores han manifestado que "la sequía y la falta de infraestructuras hídricas nos ha llevado a esa situación crítica. Exigimos, por ello, a ambas administraciones su compromiso, en especial al Gobierno español que garantice los recursos, que avance en las obras declaradas de interés general, especialmente en la Presa de Alcolea, y que ponga fin a la parálisis que amenaza nuestra supervivencia".

Por último, la manifestación ha concluido con el mensaje claro de que "el futuro del campo y la agricultura de Huelva está en juego, y no nos detendremos hasta conseguir las infraestructuras hídricas planificadas y comprometidas desde hace más de dos décadas. El campo onubense dice 'basta' y hoy, aquí, nos unimos para decir que estamos presentes, que formamos parte de un sector esencial y que luchamos y lucharemos por un futuro mejor".