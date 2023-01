Una impresionante obra efímera a orillas del mar para "limpiar" la playa de Matalascañas

Este domingo 22 de enero, el artista catalán Quirze Codina y el activista andaluz Quique Bolsitas han tomado de nuevo la iniciativa con una actividad de sensibilización medioambiental y limpieza del entorno natural en la playa de Torre de la Higuera de Matalascañas, en la que han estado acompañados por diferentes asociaciones y artistas locales conscientes del estado de la naturaleza. Destaca la presencia delaventurero profesional, naturalista y divulgador Nacho Dean, inmerso en la expedición La España Azul, que documenta el estado del ecosistema marino y divulga y conciencia sobre los plásticos y basuras que lo invaden, y que ha dado una charla a todos los asistentes para clausurar la jornada.

La iniciativa Abrazando el mar se presenta como un conjunto de actividades solidarias y lúdicas que persiguen la participación ciudadana y que aglutinará diversas disciplinas artísticas, tales como el dibujo en la arena, la música en directo, talleres de arte y de yoga, así como la labor de recogida de residuos. Para ello, ha contado también con la colaboración de otros artistas locales y varias asociaciones medioambientales, como Asociación Guías de Doñana, OkPlanet Huelva, Cuidemos Isla Cristina, Asociación Parque Dunar, Badajoz Ecológica y Plogging Kids Mazagón, entre otras.

Quirze es un artista por vocación que se dedica a recorrer playas a lo largo y ancho del globo terráqueo para realizar grandes obras decorativas en la arena que apenas duran unas horas. Hasta el momento, ha llevado a cabo más de 100 obras efímeras, algunas de las cuales pueden verse en @quirze.sandart, su perfil de Instagram. Fue hace cinco años, durante un viaje a Zanzíbar (Tanzania), cuando Quirze se vio inspirado por un joven masái que trataba de explicarle una historia de su tribu en el Serengueti, ayudándose de un palo para ilustrar en la arena. A partir de ahí, empezaría un proceso autodidacta. En el mundo no hay más de 5 artistas de SandArt a ese nivel. Todos estos proyectos fugaces van acompañados del lema #noplasticintheocean para defender unos océanos limpios y libres de plásticos y contaminación. Hace escasamente un mes, The World Book of Records certificó su mandala de 3.300 m2 de superficie en la playa cántabra de Mataleñas como el más grande jamás dibujado. Actualmente, Quirze se encuentra rodando el documental Entre Mareas, un viaje alucinante que le está permitiendo conocer a otros artistas, trabajar con activistas medioambientales y reflexionar acerca del sentido del arte y la vida en el siglo XXI.

Por su parte, Quique Bolsitas, además de ejercer la docencia en un centro público de Educación Secundaria de la provincia de Sevilla, dedica su tiempo libre al cuidado de los espacios naturales, realizando e impulsando labores de recogida de residuos en el medio natural, así como de concienciación hacia el respeto y cuidado de la naturaleza. Más de 9 años de actividad, con más 2.000 personas movilizadas en más de 500 eventos con diversas asociaciones, colectivos e instituciones y más de 50 toneladas de residuos recogidos respaldan su incansable labor, por la que cuenta también con algún reconocimiento como el Premio Cinfa Buenos Días Javi y Mar Por un Mundo Mejor, de la Cadena 100, en su edición de 2021, o el Gerenense del año 2022, en la modalidad de Compromiso Social, galardón otorgado por el Ayuntamiento de Gerena, localidad Sevillana donde trabaja y reside desde hace 14 años.

Es la tercera vez que el artista catalán elige Andalucía y, en concreto, las playas del entorno natural de Doñana, para plasmar su arte. Se trata de un evento de relevancia y una oportunidad de cara a la puesta en valor de nuestro medio natural andaluz y a la concienciación en pro de su respeto y cuidado.

Más de 200 personas participan en la actividad

Inmaculada Gallego, miembro del Movimiento Bolsitas y mujer de Quique Bolsitas, cuenta a este periódico que la jornada ha sido de lo más emocionante. Han participado en torno a 200 voluntarios, muchos de ellos niños pequeños con sus familias que, de manera altruista, han acudido a la playa onubense en la jornada dominical para participar, primero, en la batida de residuos y, posteriormente, en las actividades organizadas en el marco de la cita medioambiental.

"Quique ha llorado de emoción al ver la gran participación y el carácter solidario de la gente. Lleva dos años solo limpiando el entorno del Acantilado del Asperillo y ver esta enorme colaboración ahora nos deja sin palabras. Es emocionante ver cómo familias enteras participan de esta jornada completamente altruiste para contribuir a limpiar nuestras playas", explica.

Aunque la mañana del domingo a orillas del mar ha estado marcada por el frío, poco les ha importado a los cientos de participantes que, además de limpiar la costa onubense, se han divertido con la música en directo de un violinista y un pianista, junto a la voz de Inmaculada Gallego; con un taller de yoga y otro de modelación con arcilla.

El acto de hoy ha sido la culminación de un fin de semana completo de recogida de basura por la costa de Matalascañas. En total, se ha sacado una tonelada de basura a lo largo de cinco kilómetros de costa.