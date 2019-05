Los enfermeros del hospital de Riotinto reclaman “más plantilla ante las carencias asistenciales”

La plantilla de Técnicos en Cuidados de Enfermería del Hospital Ríotinto denunció la falta de plantilla que sufren desde hace tiempo y que provoca a su juicio “nefastas consecuencias en la calidad asistencial, sin que se lleven a cabo las medidas necesarias”. En un comunicado hecho público ayer, criticaron como “en los últimos años se han sucedido jubilaciones y promociones internas que han disminuido las plantillas y la única manera de que estas situaciones no afecten a la calidad asistencial es llevar a cabo las contrataciones necesarias para ajustar las mismas”.

Agrupados en el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE), aseguraron también que “la situación es inadmisible porque en algunas plantas de hospitalización se llega a dar la circunstancia de que un solo Técnico en Cuidados de Enfermería tenga que prestar los cuidados que precisan 22 pacientes ingresados.”. Así y “mientras las plantillas en otros estamentos han llegado incluso a duplicarse no ocurre lo mismo con el de la enfermería básica que han de atender al mismo número de pacientes, prestándoles los cuidados asistenciales más continuos”.

Por otro lado “la demanda asistencial en las plantas de hospitalización ha aumentado de manera considerable tras la apertura de los quirófanos por las tardes. Si bien es cierto que las plantillas se han aumentado en los quirófanos para atender esta mayor demanda, no ha ocurrido lo mismo en las plantas de hospitalización que es donde continúan los pacientes su proceso de recuperación tras la intervención”.El delegado del centro hospitalario, Juan Antonio Pernil trasladó en diversas ocasiones, la situación tanto a la gerencia como a la dirección de enfermería “sin que se haya llevado a cabo ninguna mejora” y recalcó que “lo más grave no es tener que insistir sobre el problema, lo peor y más indignante el desinterés por solucionarlo. Tampoco en relación con la definición de funciones que se encomienda a los TCE y no les corresponden como el traslado de muestras”.