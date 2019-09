La alcaldesa insiste en que el Ayuntamiento no envió máquinas al Médano del Asperillo

La alcaldesa de Almonte, Rocío del Mar Castellano, trasladó ayer un mensaje de “tranquilidad a la ciudadanía” y explicó asimismo en una rueda de prensa (en la que no permitió preguntas más allá de las aclaratorias sobre su discurso) que el Ayuntamiento tiene abierta una investigación interna “por si hubiera que depurar responsabilidades políticas” en torno a la apertura de un camino para rutas ecuestres en el Monumento Natural del Médano del Asperillo, perteneciente al Espacio Natural de Doñana y ubicado en el término municipal almonteño, obra que la alcaldesa calificó como de “barbaridad”.

La regidora detalló que se ha creado una comisión de investigación formada por representantes de los cuatro grupos políticos, un asesor jurídico, la secretaria y el interventor municipales y que el Consistorio dirigió un escrito “al teniente del Seprona en respuesta a su petición de información, donde se pone a disposición” del mismo, además de remitir un escrito al Juzgado de La Palma del Condado en el mismo sentido en la jornada del pasado lunes.

Esta comisión será la encargada de dirimir entre varias cuestiones, según explicó Castellano, si existen hojas de encargo de trabajo por parte del Ayuntamiento sobre las máquinas que realizaron la obra, sobre lo que la primera edil indicó que la investigación sobre ello está abierta e “intentarán resolver” el asunto en la reunión que mantendrá la comisión el próximo viernes. Además, la regidora insistió en que el Ayuntamiento no envió máquinas ni el 9, ni el 10 ni el 11 de julio, siendo la fecha del 10 de julio la que le consta a Castellano como fecha en la que se realizó la obra en el espacio dunar.

La alcaldesa explicó que en el auto del que tuvo conocimiento el lunes, pero que está fechado el 5 de agosto (mes inhábil a efectos civiles en el ámbito judicial), se insta al Ayuntamiento a paralizar la obra y se les pide una serie de datos sobre licencia de obras por parte del mismo, así como un informe técnico-jurídico del procedimiento que se ha llevado a cabo, datos que están recabando el servicio de Urbanismo y de Playas, refirió la dirigente almonteña.

El Espacio Natural de Doñana ultima “un informe exhaustivo” sobre los daños provocados

Igualmente, el Ayuntamiento cursó una solicitud dirigida “al Espacio Natural de Doñana, con copia al Seprona y al juzgado” pidiendo que “independientemente” de lo que la Justicia decida respecto a la autoría de los hechos, se repare “en la medida de lo posible el daño que se haya podido causar” en el paraje protegido y se pide ahora “porque cuando acabe el procedimiento judicial puede ser más complicado por las lluvias” venideras. Y es el Espacio Natural es el que tiene que pedir al juzgado que “permita actuar antes de que el procedimiento culmine”.

Tras una primera reunión de la comisión que tuvo lugar el mismo lunes, será el próximo viernes donde la misma también elabore una cronología de los hechos con los datos recabados, “desde el primero hasta el último”, siendo este el referido “al auto del juzgado de La Palma que tiene registro de entrada el 5 de agosto”, indicó la regidora, que insistió en que el Ayuntamiento “no ha hecho la obra” sino “una empresa privada”.

Cabe destacar que hasta el Monumento Natural del Médano del Asperillo se desplazaron durante el día de ayer jefes técnicos de la Delegación de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta, que siguen recabando información en estrecha colaboración con el Seprona de la Guardia Civil.

Por otra parte, desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible señalaron a este diario que se está ultimando por parte del Espacio Natural de Doñana “un informe exhaustivo sobre la afección provocada en el Acantilado del Asperillo”, el cual será remitido al Seprona. Una vez recabada la información, el Seprona se encargará de poner a disposición judicial los datos, para que sea el titular del Juzgado número 3 de La Palma quien decida sobre el caso.

Castellano se atrevió a manifestar que “parece cada vez más claro que los periodistas no tienen claro la diferencia entre el medio de información, el de opinión y el mixto”. Así se refirió al supuesto interés de “cierto partido político” de la oposición (en referencia a Ilusiona) que “ha intentado vender esto como carnaza” y en la supuesta connivencia de algunos medios, ya que según la regidora almonteña “cuando un medio informativo pretende hacer carnaza con lo que no es importante eso no es una información objetiva”, recalcando que “un periodista contrasta la información y no se ha hecho en este caso”.

Asimismo, Castellano también ha criticado que para Ilusiona “vale cualquier cosa para acabar con este equipo de gobierno y fundamentalmente con Rocío del Mar Castellano”. Así se ha referido a que el partido de la oposición “está intentando unir” al asunto la relación existente con el director del Espacio Natural de Doñana, Juan Pedro Castellano, y la alcaldesa, que son hermanos, “para hacer carnaza y un ‘sálvame deluxe’ sin ninguna objetividad”, que “demuestra que no hay ninguna lealtad institucional y que solo hay odio, odio y odio”, remarcó.

La alcaldesa “tomará las medidas necesarias” de forma consensuada con los cuatro grupos que forman el gobierno de concentración cuando “todo se resuelva”, ya que según dijo “todo no vale en política”, así “se puede criticar la gestión y las acciones” pero no “si eres gorda, flaca, alta o si tienes un hermano que afortunadamente vale mucho y es director del Espacio Natural de Doñana”, al cual “no se le caerán los anillos si tiene que actuar contra este Ayuntamiento porque sabe que es su responsabilidad, independientemente de quien esté” al frente.

Ilusiona e Independientes

Por su parte, desde Ilusiona han señalado a este diario que están ejerciendo de una manera responsable su labor de oposición, haciéndose eco en sus perfiles de redes sociales de los hechos denunciados por los medios, y por el bien de la investigación esperarán que se esclarezca por los trámites ordinarios, a través del juzgado.

Asimismo, la portavoz de Independientes Almonte, Cristina Medina, que formará parte de la comisión, insistió en perseguir “el mayor sentido de la responsabilidad en este proceso para resolverlo con celeridad, reparar los daños y depurar todas las responsabilidades que se deriven de esta actuación, que es un atentado contra un monumento natural que forma parte del patrimonio de nuestro municipio”.

Además, subrayó que no había tenido constancia de estas obras ilegales y lamentó que haya tenido que enterarse “por la prensa de un asunto de máxima relevancia para Almonte”. “Una actuación de este tipo no puede quedar impune, por lo que hay que llegar hasta el final y emprender las acciones que sean necesarias para depurar responsabilidades”, enfatizó.