Rocío Medina, la onubense que se hizo viral cuando le robaron su violín, presenta su propio espectáculo en Huelva

La almonteña Rocío Medina, que provocó una ola de solidaridad en redes sociales tras publicar el robo de su violón hace dos años, estrena ahora El alma entre cuerdas, su propio espectáculo.

El sueño que vive ahora comenzó con una pesadilla, cuando volvió a su coche aparcado en una calle de Matalascañas, en la costa oriental de Huelva, y se encontró con que le habían robado su violín, el que tenía desde niña.

Todo el valor económico era nada comparado con el daño moral que le habían hecho, pero miles de personas la ayudaron a seguir con su pasión, lo que movilizó incluso al pianista británico James Rhodes, que le compró el violín que lleva siempre en sus actuaciones.

Solo habían pasado algunos días y ya volvía a sonreír. Ahora, está a punto de estrenar su espectáculo, en el que eleva este instrumento a los clásicos de la música de los últimos años, en un renacer musical tras una crisis que estuvo a punto de hacerle abandonar su pasión.

A partir de lo que pasó "empezaron a verme grandes artistas y a contactar conmigo, a invitarme a sus conciertos, hasta entrar en plantilla con gente muy importante, y empezó la gente a solicitarme un poco más, un espectáculo mío cada vez más", explica.

La joven describe su creación como "algo que se centra sobre todo en la música que todos conocemos, con ritmos flamencos, con lo que conocemos por tango, por bulerías, sevillanas incluso", con las cuatro cuerdas elevadas al máximo nivel.

Su violín ha sonado en países como Qatar, Dubai, China o México. Ha acompañado a artistas como Juanlu Montoya, Antoñito Molina, Jesús Rendón, Macarena de la Torre, Lucía Benavide o Ana de Caro, "y ahora prepara un espectáculo lleno de fuerza, de sentimiento, pasión por la música, y en concreto por la interpretación de los mayores éxitos españoles versionados con el violín".

"Ya hay bastantes artistas que se dedican a hacer lo clásico. Lo clásico hoy día sigue estando vivo y sigue estando viviente gracias a muchísimos violinistas, muchísimos artistas, y creo que este ámbito todavía no está muy explotado, el tema de las versiones, y muchísimo menos llevada al flamenco", esgrime cuando explica su visión rompedora de El alma entre cuerdas.

De hecho, cuando Manuel Alejandro creó Se nos rompió el amor para la voz de Rocío Jurado, seguramente no pensó que terminaría siendo un tema interpretado al violín, y es, precisamente, el adelanto del espectáculo de Rocío:

"Al final, el violín tiene cuatro cuerdas, pero tiene muchísimas notas, se pueden hacer escalas y escalas. Obviamente tiene un límite, igual que la voz tiene un límite de registro, pero cuando decido hacerla en un formato más pequeño es porque el mismo violín, la misma melodía del violín, hace de la voz de Rocío Jurado, que es la que lo interpreta, la que hizo esa canción tan maravillosa".

Ahora, la Casa Colón de Huelva se prepara para el estreno de su espectáculo, y será testigo del resurgir de una maestra de música y musicóloga que ha trabajado en muchas cosas no relacionadas con el arte para salir adelante. "Me he buscado la vida como podía hasta que se ha presentado la oportunidad y estoy trabajando muchísimo para buscarme mi hueco en la música", sentencia.

Pero tras regular el tráfico de camiones de transporte de mercancías o trabajar en recepciones de hoteles, por fin ha podido coger su violín y vivir de su música, y además con su propio espectáculo a punto de subir el telón, y sueña, además, con que la cantaora onubense Argentina le acompañe con su voz algún día. Otro sueño que puede cumplir con el cuello apoyado en su música.