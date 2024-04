Paco Abreu y María Isabel celebran la victoria en Bailando con las Estrellas en una gran mansión de Huelva

La artista ayamontina María Isabel está de enhorabuenas, y no es para menos. Hace cuestión de una semana, la joven onubense se proclamaba ganadora de uno de los talent show con mayor audiencia de la parrilla de Telecinco, Bailando con las Estrellas.

Tras una final que dejó en vilo a los seguidores del programa, la archiconocida y polifacética cantante debutaba junto a Adrián Lastra, Bruno Vila y Athenea Pérez.

Una visiblemente emocionada María Isabel, asombrada ante la victoria que el jurado le había otorgado, admitía y juraba "por mi hija que no pensé que ganaría". La gran final trajo para la artista casi un pleno de dieces, logrando 48 puntos. Finalmente, los rostros que ganaron Bailando con las Estrellas se completaban con un segundo puesto para Adrián Lastra, seguido de Bruno Vila y Athenea Pérez.

A varios días del icónico momento, María Isabel no ha dejado de festejar su victoria. Así lo ha mostrado en sus redes sociales rodeada de familia, amigos y, como no podía ser de otra forma, su hija Daliana. La fiesta ha sido en una gran villa en la que no ha faltado la música, comida, el DJ y una gran piscina.

Uno de los onubenses y amigos de la joven que no ha faltado a la celebración ha sido el también ayamontino e influencer, Paco Abreu. "¡Qué bonito poder celebrar tus éxitos con las personas que quieres!", contaba el onubense a través de un divertido vídeo que mostraba los mejores momentos de la fiesta.

La gala final de 'Bailando con las Estrellas'

Para la gran final del talent show, cada uno de los participantes debía preparar un baile de exhibición exclusivo para la gala. Además, podían mostrar al público dos de los que ya habían representado a lo largo de la edición, uno a elección del jurado y otro a elección de ellos mismos.

María Isabel, que acumula una larga trayectoria en la gran pantalla como ganadora del festival de Eurovisión Junior en 2004 entre otras apariciones, eligió un baile con arte andaluz con La Saeta de fondo que hizo conmocionó al público.

La elección del jurado sería un tango argentino, que la cantante defendió con mucha maestría y arte. Por último, el tercer y último baile fue una rumba bolero, que según contó "había sido su favorito durante la edición". Sin duda, la finalista quiso poner el punto final a Bailando con las Estrellas con apuestas arriesgadas y con su tierra por bandera. Eso sí, siendo antes que nada y como recuerda en su vídeo, "la de antes Muerta que sencilla".