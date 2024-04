Paco Abreu tras ser escupido en la Feria de Abril recibe mensajes amenazantes: "Yo te hubiera hecho algo peor"

Paco Abreu es un joven influencer de Ayamonte que hace poco anunciaba por redes cómo sufría una agresión por vestir un traje de flamenca en la Feria de Abril. Tras pasar un día con sus amigos en el Real, durante el camino de vuelta, un grupo de chicos le increparon por su ropa y, al responderle, uno de ellos le escupió en la cara dejando a Paco Abreu en shock.

No ha denunciado a la policía el incidente ya que era "imposible" reconocer quiénes fueron entre todos los asistentes a la Feria. Tampoco dejó que sus amigos corriesen tras el grupo de chavales que huyó rápidamente mientras se reían y le insultaban.

Era la primera vez que el ayamontino acudía a la feria con un traje hasta la fecha, ya que, puntualiza "no me mostraba tal y como era". Este año decidió que quería ir como él es, con un espectacular traje rojo inspirado en los claveles. "Cumpliendo el sueño de vestirme de gitana para la feria de Sevilla", escribía en su perfil de Instagram.

Este hecho inundo sus redes sociales de mensajes de apoyo, pero también de mensajes de "personas del propio colectivo" en el que le escribían "yo te hubiera hecho algo peor", un claro ejemplo de todo el trabajo que queda por hacer en la sociedad en cuanto a tolerancia y reconocimiento de los derechos de todas las personas.

Tras este vergonzoso suceso, y tras la oleada de mensajes positivos y negativos en redes, el ayamontino ha decidido alejarse unos días a la playa para desconectar, pero no da un paso atrás. Asistir a la feria con traje es algo que quería hacer y como miles de personas más decidió que esta iba a ser su vestimenta. También tiene decidido que asistirá al Rocío, una fiesta que le encanta y que lo hará con un "traje canastero" para disfrutar de la romería siendo fiel a quien es.

Pone en valor la labor que "grandes personas transgresoras en el pasado, como Cristina Veneno, se han impuesto un sufrimiento tan grande" que ha permitido que en la actualidad las personas gocen de mayor libertad.

Pese a que se ha sobrepuesto y ha decidido denunciar en redes sociales admite que "no deja de ser doloroso" y es que las personas del colectivo todavía continúan siendo vejadas en público. Insiste en sus redes que "este tipo de cosas hay que visibilizarlas porque lo que no se ve no existe".

No es la primera vez que sufre agresiones así

Por desgracia situaciones como la que ha vivido el joven de Ayamonte suceden más de lo que deberían. El propio Paco Abreu también compartió en sus redes sociales una agresión de carácter homófobo a la salida de un bar de Huesca en el 2016. El joven fue asaltado y golpeado en la cara tras lo cual tuvo que ser atendido en el Hospital San Jorge de un cuadro de contusiones en cara, cuero cabelludo y cuello. Según comentaba en sus redes sociales "Nuestro delito fue tener pluma", en relación a que el motivo de la agresión era su forma de ser.

También tuvo que vivir una desagradable situación homófoba en un grupo de WhatsApp de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. En dicho grupo varias personas le llamaban "travelo", "travesti" y trataban de ridiculizar su forma de vestir y de maquillarse. Paco Abreu no dio crédito a los comentarios tan desagradables que sus compañeros y compañeras escribían sobre él.

Desde la Universidad le alentaron a denunciar estos hechos, pero Paco Abreu decidió que prefería continuar con su vida y no dar protagonista a las personas que trataban de humillarlo.