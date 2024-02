El Gobierno se compromete ante el deterioro de la playa a estudiar las peticiones de los vecinos de El Portil

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, se ha comprometido este miércoles a elevar al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) y a la Dirección General de Costas "todos los planteamientos" que se han hecho desde la Asociación de Vecinos Portileños para "ver cuáles son viables técnicamente y ambientalmente" y que "de alguna manera, entre todos, poder adoptar una medida definitiva" para los problemas que sufre la playa de El Portil.

Así lo ha indicado la subdelegada en declaraciones a Europa Press tras la reunión mantenida con la asociación de vecinos, en la que también ha estado presente, entre otros, el jefe provincial de Costas en Huelva, Gabriel Cuena, y donde los vecinos han trasladado "su preocupación y sus demandas en torno a la intención de que todas las administraciones implicadas intervengan en la restauración de la playa, la regeneración del litoral" e intentar "adoptar medidas de protección que tengan que protejan la costa".

Asimismo, ha explicado que han analizado "todas las propuestas" planteadas por la asociación de vecinos" y han visto "la necesidad de trasladarlas y elevarlas, con todos los planteamientos efectuados, al Miteco y a la Dirección General de Costas para "ver cuáles son viables" y "aportar una medida definitiva".

Además, se ha comprometido a la creación de una comisión de seguimiento que la Subdelegación del Gobierno en Huelva articulará "desde hoy mismo" a la que invitarán también "al resto de las administraciones implicadas, para que asistan y vayamos dando cuenta de todos los avances y las medidas".

Rico ha explicado que las medidas efectuadas hasta ahora desde el año 2018-19 con aportes de arena "considerables" se están "barajando", pero que "tendrían que ser en un volumen mucho más elevado porque la cota de superficie y la separación del suelo es ya muy elevada", con lo cual "estamos hablando de unas cantidades en metros cúbicos muy altas y tenemos que analizarlo también".

"Nos hemos comprometido a analizarlo, a elevarlo al ministerio, para lo que iré a hablar con los interlocutores, para ver qué solución técnica le dan, si hay que hacer incluso un encargo o un estudio técnico al Cedes, así lo pediremos y lo plantearemos y en cuanto tengamos alguna solución, o más de una, daremos debida cuenta de todo ello y articularemos esa comisión de seguimiento que arrancamos desde hoy".

Por su parte, en declaraciones a Europa Press, el presidente de la Asociación de Vecinos Portileños, Prudencio Serrano, ha mostrado sus sensaciones "súper positivas" ya que "es la primera vez" que asisten a una reunión en Subdelegación del Gobierno en el que salen "con un rayo de esperanza", toda vez que ha agradecido a la subdelegada que "haya visitado in situ" el estado de la playa para conocer "de primera mano" la problemática que tienen los vecinos, "a la par de buscar las posibles soluciones que se van a intentar llevar a Madrid" tras "la reunión con el alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino".

Serrano ha destacado que, entre los temas tratado se ha hablado de la comisión referida por la subdelegada, que "se pidió en su día la Junta de Andalucía y que no se creó por parte del Ministerio", que estará encabezada por Rico y compuesta por "técnicos de la Junta de Andalucía, del Gobierno de España y afectados de la asociación de vecinos portileños", en la cual "se dilucidarán los diferentes aspectos que chocan entre sí y cuál es la manera más eficiente y eficaz de poder tener la conexión entre Administraciones".

De igual forma, ha explicado que "se ha dado traslado de las diferentes opciones" y de los años que llevan trabajando "con respecto al litoral", toda vez que ha destacado que la subdelegada vaya a "hacer de portavoz", así como que "se va a intentar llevar a cabo dos actuaciones, una a corto plazo, pero que el impacto "sea positivo" y "después una que se desarrollará más a largo plazo".

"Con respecto a la de corto plazo, se trataría de un aporte de arena importante con la incursión de algún tipo de elemento de retención que serviría para paliar los últimos daños que ha dejado a la playa de El Portil sin nada, mientras que a largo plazo sería partir de cero y ver que estudios y que opciones hay que no afecten en nada al entorno de La Flecha porque siempre se habla de actuar en la playa urbana, nunca en La Flecha, que no se debe tocar ni se va a tocar, ya que no es ninguna reivindicación nunca de esta asociación y mucho menos del ministerio", ha concluido.