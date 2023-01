Fitur: El Belén Viviente de Beas se promociona en todo el planeta

Beas apuesta por el turismo y lo hace en Fitur. El Ayuntamiento ha querido plasmar en la feria de turismo más importante de España, que se celebra cada año en Madrid, su belén viviente, la Ruta del Aceite y la Feria del Aceite. El alcalde de Beas, Diego Lorenzo Becerril, ha sido el encargado de liderar este proyecto turístico "que sirve para poner de manifiesto la apuesta por el sector turístico que se hace desde el ayuntamiento". Además, lo han acompañado en la presentación la diputada Rosa Tirador, y las representantes de la Hermandad de la Virgen de los Clarines, Ana Hurtado e Isabel Rodríguez.

El nacimiento vivo más antiguo de Andalucía y declarado Acontecimiento de Interés Turístico se ha visto plasmado en la capital de España. No en vano se trata de un Belén Viviente único en nuestro país porque implica a las 1.200 familias que conforman el municipio y que, de un modo u otro, participan por darle lustre.

Además, la presentación de Beas en Fitur ha servido también para anunciar la Ruta del Aceite y el cartel de la XVII Feria del Aceite que tendrá lugar los días 10, 11 y 12 de marzo. El oro líquido de ha convertido en otra de las señas de identidad de Beas y, por ende, de toda la provincia de Huelva.

Para Diego Lorenzo Becerril "es el momento perfecto" para dar a conocer el Belén Viviente de Beas en Fitur. “Nos hemos desplazado para presentar el Acontecimiento de Interés Turístico que tenemos en Beas, que representa la Navidad y que no es otro que el Belén Viviente. Por primera vez lo traemos a Fitur, ya que consideramos que era el momento de presentarlo porque en la provincia era suficientemente conocido y había que darlo a conocer, no solo en Andalucía, si no también en el mundo entero. Y lo vamos a presentar no cómo un elemento turístico, si no como una experiencia de lo que es la Navidad que se puede vivir con los cinco sentidos”, ha señalado.

Además, el alcalde puso en valor otra de las señas de identidad de Beas: el aceite. “También traemos hoy aquí nuestro aceite de Oliva, que forma parte de nuestra cultura. Vamos a presentar nuestra XVII Feria del Aceite y también La Ruta del Aceite que no solo va a ser un sendero que servirá para recorrer el Ruedo de Beas (ese espacio natural donde se produce el AOVE), sino que se podrá visitar las dos almazaras y disfrutar de la gastronomía beasina donde el aceite es el principal protagonista”, ha concluido.