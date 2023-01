Fitur: Huelva está en el centro del mundo en la fiesta del turismo

Cuando el visitante entra en el pabellón de Andalucía de la Feria Internacional de Turismo todo se inunda de color. El azul, el verde, el amarillo y el rosa se entremezclan como un arcoíris de luz que llena la propia vida. El ambiente este jueves fue incluso mayor que el del día anterior, que, ya de por sí, fue todo un éxito. Y entre rostros reconocidos, alcaldes, concejales, demás representantes públicos, empresarios y profesionales del sector, el espacio que ocupa la provincia de Huelva se salpicó de caras de asombro y de curiosidad que llegaron hasta el estand, como ocurre cada año. Como ocurre siempre.

En esta edición la imagen de la tirolina transfronteriza de Sanlúcar de Guadiana era la encargada de dar la bienvenida a los futuros turistas que desembarcarán en la provincia de Huelva. Allí un arsenal de información esperaba a aquellos que ya conocen el territorio pero buscan experiencias nuevas; o los que nunca han puesto un pie en esta esquina del sur occidental. Dispuestos, eso sí, a enamorarse.

Un equipo de trabajadores del Patronato Provincial de Turismo comanda una larga mesa expositora repleta de conocimiento onubense. De flyers, de mapas, de merchandising. Hasta allí innumerables personas se acercan para programar mentalmente sus próximas vacaciones a Huelva. Ahí no se vende la estancia como tal. Se vende la provincia. Sus bondades. Que son infinitas. “La gente pregunta mucho por las visitas a Doñana, la Gruta de las Maravillas, por el mototurismo, rutas senderistas…, y hacen de guía en cuanto a contacto con empresas de alojamientos.

Hasta el estand llegan varios perfiles de visitantes. Por un lado los que “sí conocen Huelva y vienen por la fidelidad”, siendo la Costa el destino más solicitado; mientras que por otro “hay gente que no conoce Huelva pero ha oído cosas muy buenas de las playas”. Entre las más conocidas, de oídas, señalaron desde el estand son “Ayamonte, Isla Cristina, Punta Umbría, Mazagón y Matalascañas”.

Sin duda alguna, los que están tras el mostrador conocen como nadie al turista que viene o se interesa por la provincia. Y no inciden tanto en el déficit de infraestructuras de comunicación en el marco de cómo llegar a Huelva. Si no en moverse dentro de ella si no lleva coche particular. Que puede llegar a convertirse en un problema para hacer turismo por la provincia. Eso sí, “el 99% trae coche”. Asimismo, los que vienen con la idea clara de pasar una semana, por ejemplo, en Punta Umbría, y vienen del norte y llegan a través de la autopista, se recomienda que regresan a su lugar de origen por la Sierra, con el objetivo de que conozca otras de las riquezas de la provincia onubense.

Eso sí, durante las horas y horas de visitantes “El Rocío es la estrella. Piden incluso fotos de la Virgen”, reconocieron desde el expositor. Bolsas, camisetas, calendarios, bolígrafos… son muchos los regalos que vienen de la mano de los distintos municipios de la provincia de Huelva y que triunfan como ocurre en cada edición de Fitur.

Una curiosidad es la visita al estand de estudiantes de turismo o de escuelas, que se acercan para preguntar y aprender de los que ya se dedican a esto. No se escapa ningún detalle y todos encuentran en Huelva la motivación para seguir luchando para trabajar en el sector turístico.

Es indudable que Fitur ha irrumpido de lleno en un año plenamente normalizado dejando atrás las negras páginas de la Covid. El pabellón 5 era un vaivén de gente con maletas, arregladas, que se mezclaban con personas ataviadas de trajes típicos en busca de promocionar un evento de un destino concreto. La diversidad era tal que hubo un flujo de visitantes del pabellón de al lado, donde se concentraban gran parte de los países exóticos. La fiesta del turismo está más viva que nunca y Huelva un año más está en el centro del mundo.