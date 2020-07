Vuelve la España de los esperpentos

Parece ser que nuestro país debería contar con 8.000 rastreadores de contagiados, lo que es esencial para localizar infectados y controlar la expansión del virus, pero que sólo cuenta con 3.500.

Parece ser que en Cataluña y en Barcelona -con más de mil casos diarios- se están haciendo las cosas de tal manera que la ciudad corre el riesgo de ser confinada, pese a lo cual las carreteras estaban abarrotadas este fin de semana -sólo un 10% menos de vehículos que el año pasado en estas fechas: unos 360.000 automóviles- camino de localidades costeras bravas y doradas. Si calculamos una media de tres ocupantes por vehículo, es más de un millón de personas llevándose alegremente con ellos el virus a localidades no contaminadas o con una baja incidencia de contagios. Parece ser que el mayor peligro de contagio se da en lugares cerrados y que este fin de semana muchos bares y discotecas, festolines y botellonas aparte, estaban abarrotados. Parece ser que el señor de los posados moteros y la mascarilla de tiburones en el funeral de Estado, el que dijo que las mascarillas no eran necesarias para ocultar que no había suficientes para la población, ha sido fotografiado sin mascarilla pasando unos días con su gente en una playa portuguesa. Mientras tanto, en España hay que pasearse por la orilla con la mascarilla puesta y -como le pasó a una amiga- si la corriente te lleva unos metros más allá de donde te distes el chapuzón y vuelves desenmascarado a tu sombrilla te llaman la atención.

Parece ser, pasando a otro virus, que Pere Aragonès, vicepresidente de la Generalitat y coordinador nacional de ERC, ha dicho que "los Borbones son una organización criminal" para preparar la visita de los Reyes al monasterio de Poblet. Añadiendo que "por definición la monarquía sólo puede ser corrupta" y que "hay que hacer caer este régimen y esta monarquía y avanzar hacia la República catalana" (en lo que, mira por donde, parece coincidir con el Gobierno de España visto como está gestionando la crisis que afecta a Juan Carlos I). Dijo tan conciliadoras y no anticonstitucionales palabras en la iglesia de Sant Francesc de Montblanc (Tarragona). Sabe lo que dice porque no ignora lo que representa que Pedro y Pablo estén en Moncloa. ERC tuiteaba: "En aquests moments l'estabilitat de l'Estat espanyol comença a caure, com la monarquia corrupta. Cal fer caure aquest règim i aquesta monarquia".