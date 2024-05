Sánchez reivindica la “política limpia” frente a la “máquina del fango” que atribuye a la derecha y la ultraderecha como si la hubieran registrado en la Oficina Española de Patentes. Sánchez afirma que “la democracia puede más que el fango” y esta, en puro espíritu de Versalles –“la democratie c’est moi”– no tiene más firme y decidido defensor que él: “hagamos que el 12 M la democracia gane al fango” dijo en Cataluña pidiendo el voto para la democracia, es decir, para Illa, es decir, para su partido, es decir, para él.

Sánchez quiere liderar “la regeneración democrática” para acabar con “la deshumanización” y “la crispación” de la actual vida política que son, como la máquina del fango, exclusivas de la derecha. Sánchez se pregunta “¿por qué siempre hay crispación cuando la derecha está en la oposición?”. Y él mismo se responde: “Estos cinco días que nunca olvidaré [refiriéndose con tono de letra de tango a los de su reflexión] me he dado cuenta de que (…) somos más los que queremos la política limpia, los que queremos una democracia fuerte frente a los insultos, las descalificaciones, los bulos y las difamaciones”.

Pues manos a la obra. La cruzada por una política limpia que acabe con la enfangada, deshumanizada, crispada y difamatoria ha alcanzado de momento dos cumbres. El pasado viernes Matías Carnero, el líder catalán de UGT que cierra la lista del PSC por Barcelona, recordando lo de que “a la política se viene llorado de casa” que espetó Puigdemont a Sánchez tras su carta, le dirigió estas elegantes palabras: “llorado se fue él en el maletero, y no sé si cagado o meado, pero se fue hasta Bruselas”. Esa misma tarde, siempre en el espíritu de una política limpia que renuncie a enfangar, crispar, insultar, descalificar, deshumanizar o difamar, el ministro Oscar Puente, el del “puto amo”, ha dicho del presidente Milei en una mesa redonda sobre comunicación y redes sociales celebrada por el PSOE en Salamanca: “yo lo he visto en una tele y dije, según le estaba oyendo, no sé en qué estado, previo a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias…”. Y ha provocado una crisis diplomática, claro, en la que Milei ha respondido como puede esperarse de él. “Duelo en el barro” se llamaba una película. No ha sido un lapsus. En esa misma mesa redonda dijo que “en las redes se juega duro y, si no lo haces, pasas desapercibido y eres irrelevante”. Pues a ello.