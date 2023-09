Regresa la Covid y lo ha hecho de manera inesperada, en pleno verano, cuando los ciudadanos estaban relajados, disfrutando de sus merecidas vacaciones, la mayoría en zonas costeras, y totalmente despreocupados. Lo del coronavirus les quedaba muy atrás, ya estaba olvidado, pero nada más lejos de la realidad, el virus sigue estando ahí, acechando, cogiendo desprevenidos a sus víctimas. Ya no ataca de manera virulenta pero hay una mayor transmisión, de ahí que a nivel personal es importante que se tomen medidas para evitar que haya más casos. A más de uno le ha fastidiado las vacaciones, por lo que al menor síntoma se debe consultar al médico o hacerse un test de antígenos, y en caso positivo aislarse para no contagiar a otros.

A nivel nacional, el número de casos se ha multiplicado por cuatro desde antes del verano. Señalan que la situación es preocupante pero no alarmante. En agosto se incrementó considerablemente la venta del test de antígenos. En Huelva tenemos suerte, en el Hospital Juan Ramón Jiménez ante cualquier síntoma o sospecha realizan el PCR al paciente que acude a Urgencias, en el Macarena, de Sevilla, sin embargo, invitan al paciente a hacerse el mismo la prueba.

Sorprende que las autoridades sanitarias no hayan alertado de esta proliferación de casos de coronavirus. Durante el confinamiento bombardearon diariamente a la población con informaciones sobre el avance de la pandemia. No se trata ahora de eso pero por lo menos que prevengan a la sociedad de lo que está ocurriendo, ni tanto ni tan calvo, parece que nuestros gobernantes están en estos momentos a otras cosas y la salud, así como otros aspectos prioritarios para la población, pasan a un segundo plano.

Los ciudadanos se han ido enterando que están aumentando los casos por repentinas bajas médicas en su respectivas empresa de compañeros con coronavirus o porque algún familiar o amigo tiene la Covid.

Se ha adelantado a la última semana de septiembre la campaña de vacunación contra la Covid y la gripe, dirigida a mayores y personas de riesgo. No obstante, deberían en Salud ser previsores y dotar sus centros de suficientes recursos: vacunas y PCR, siempre es mejor prevenir que curar. El virus se presenta cuando nadie se lo espera y en esta ocasión no ha dado mucha tregua y no ha esperado ni al invierno para hacer acto de presencia.