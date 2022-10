Quiero un caballo

Me estoy planteando comprar un caballo. Lo digo en serio. He montado cuatro o cinco veces en mi vida. Digo montar de forma independiente, no de reata ni en el regazo de mi abuelo porque entonces podría presumir de ser un veterano jinete. Confieso que la realidad es que no terminaron demasiado bien las experiencias más cercanas. El susto de una de ellas todavía me dura y la más reciente fue en una de esas excursiones para turistas por las pirámides de Egipto y mi montura estaba delgada al lado de Rocinante. Al final terminé caminando al lado del pobre animal. Íbamos los dos igual de aliviados.

Ahora llevo unos días pensando en comprarme uno. Tengo que resolver algunos asuntos logísticos como el establo en la terraza y la aceptación de un nuevo miembro en la familia, pero mira que me ha despertado el gusanillo. Y es que ver las imágenes de la Feria de Otoño en Huelva le abren a uno las ganas de probar y pasear por ese parque de Zafra Juan Ceada. ¡Qué ambientazo!

En serio. Dudo mucho que a estas alturas vaya a brotar en mi interior el corazón de centauro del Condado que nunca seré. Así que seguiré admirando a quienes tienen esa destreza con la que no nací. Lo que sí que tengo muy claro es que la Feria de Otoño y del Caballo que acaba de terminar es un éxito incontestable, un acierto de quienes lo promovieron y una oportunidad para disfrutar del ambientazo en la ciudad. Una cita convertida en clásico por la aceptación mayoritaria de los onubenses. Mi enhorabuena.

Las galerías de mis compañeros gráficos durante todos estos días solo transmiten alegría, celebración y jolgorio. Qué quieren que les diga. Ver a mis paisanos pasarlo bien me entusiasma, . Hemos pasado tantas penurias todos en los últimos tiempos que poder ver a la ciudad disfrutar de una feria joven pero llena de vida y futuro es para sentirse más que satisfecho. El sábado dando una vuelta al salir de esta casa me sorprendió el ambiente, la cantidad de gente y esa energía tan positiva que irradia la felicidad colectiva. Hace unas semanas fue la de la Tapa, ahora la de Otoño y dentro un mes el alumbrado con el Black Friday. Onubenses disfrutando y la riqueza fluyendo. Las calles están para llenarlas de vida.