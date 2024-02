Vinimos en unos tiempos en los que la lógica en la toma de decisiones, dentro de la vida política, no existe y todo se ve condicionado por el tacticismo, ni siquiera una estrategia más o menos estudiada tiene valor de aplicación, solo el elemento táctico del dia a dia se impone para alcanzar objetivos inmediatos. Así vemos como el interventor de las Cortes, tras más de 34 años, solicita el cese de sus servicios por su “incompatibilidad con el modelo de administración que representa el nombramiento del Letrado Mayor”. Este caso, pone de manifiesto una manera de gestión institucional tan subjetiva e interesada para conseguir controlar de forma ventajista la asunción de aquellos preceptos o funciones que puedan llegar a la Cámara y que siendo discutibles conceptualmente, encuentren vía libre para llegar al debate en el pleno de la Cámara, como es el caso de la Ley de Amnistía, al que le dió vía libre el Letrado Mayor sin tener en cuenta los informes contrarios de los letrados de la Cámara. Como tampoco se entiende que Junts vote en la Comisión de Justicia a favor del texto de la Ley de Amnistía y en el Pleno, como no le votan a favor de una de sus enmiendas, en concreto la número 29, vota en contra de la Ley en el Pleno. Como consecuencia de esta posición inconsistente desde la lógica de actuación parlamentaria, su compañero de viaje -parece masoquismo político- el Gobierno, habla de continuar dialogando. Incomprensible actitud, si en este momento no era aceptable lo propuesto por los “burgueses” catalanes, por cierto, adornando su discurso de insultos a todo juez que se les ponga por delante, ¿qué pasa? ¿que dentro de un mes, lo que no vale hoy, si tendrá validez luego?. Ese, entenderán que no tiene lógica alguna salvo que, por interés particular vaya a haber nuevas concesiones o aceptación de lo actualmente rechazado.

Queda claro, pues, que no hay más que tacticismo, por encima de la lógica o el interés general. Como necesito sus siete votos, obligatoriamente hay que amnistiar, así que como la enmienda 29, no tiene clara cabida constitucional: aceptación de la traición y el terrorismo, así como cautelas prejudiciales. Resulta evidente, que el mantenimiento del diálogo, en mi opinión, se buscará una nueva modificación del Código Penal -si ya se hizo, ¿por qué no repetir?- como ha sugerido ex diputado y dirigente de “En Comú Podem”, refiriéndose al terrorismo y lo propone para ser fiel a su condición de negociador de Sumar con los independentistas, obviamente, me estoy refiriendo a Jaime Assens, ya fuera de Podemos, por “cerrados” y “sectarios” como si Sumar fuera prototipo de excelencia ideológica democrática.

La otra opción, dadas las aficiones baloncestísticas del Presidente, es hacer un “tiempo muerto”, no vaya a ser que de aceptar algo ahora se les dispare el marcador en contra en Galicia, pues si los pelets parecen haber fallado electoralmente, no vaya a ser les falle esto también.