Es una buena noticia que el gobierno vaya a rectificar su propuesta inicial sobre los años no cotizados de los antiguos becarios a efectos de jubilación, tras las críticas recibidas. No solo porque la medida era excesiva e injusta, sino porque contenía, de soslayo, una especie de desprecio por el trabajo de los investigadores: ese trabajo desapercibido e indispensable en los laboratorios, casi de estar picando piedra, que luego termina mejorando la vida de todos. Con movimientos así hay que tener cuidado, porque podemos terminar no solo despreciando a los científicos sino a la ciencia.

La percepción social de la ciencia en España, afirman hasta ahora las encuestas, es positiva: la mayoría de la población confía en ella y la tiene como un referente a la hora de solucionar problemas. Pero cuanto más nos desplazamos a la derecha en el arco ideológico más aparece la desconfianza y se juzgan las afirmaciones científicas como inconsistentes y exageradas. Como en otros países, se está generando un caldo de cultivo que puede quebrar ese prestigio social en cualquier momento. Así se vio con la marea antivacuna en la pandemia, o con el episodio de la Dana en Madrid, o con las posiciones negacionistas sobre el cambio climático de las que alardean, sin vergüenza alguna, políticos de la ultraderecha.

Lo peligroso no es que existan opiniones contra las evidencias científicas, sino el mecanismo que hay detrás de las contradicciones: si se da un choque entre lo que dice la ciencia y cierta visión del mundo, la defensa consiste en tachar de falso e interesado el trabajo de los científicos.

Por medio de una poderosa estrategia comunicativa se elimina la amenaza, no discutiendo con argumentos, sino socavando la credibilidad de la ciencia en su conjunto. Es lo que está haciendo Milei en Argentina: entre las primeras víctimas de su motosierra están las instituciones científicas, tachadas desdeñosamente de inútiles. Y ojo con creernos inmunes, los argentinos también pensaron que esto no les podía pasar a ellos.

Quienes se dedican a la ciencia, además de trabajar con humilde perseverancia, ponen los resultados de ese trabajo a disposición de la comunidad científica y, en fin, de la Humanidad. Mucho tenemos que aprender de ellos, de su constancia y generosidad, tan alejadas de ciertos valores y formas de vida inmovilistas. Les debemos mucho para que anden ahora mendigando una jubilación digna, y no defenderlos es empezar a desacreditarlos.