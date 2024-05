Tras la pregunta ¿y Huelva, cuándo? vista la presencia de ciudadanos en la Plaza de las Monjas, se impone la exigencia inmediata de: ¡Huelva, ya!

Y este despertar de Huelva, no debe ser una mera intuición que pueda llevarnos de nuevo al ámbito de la ensoñación para vernos obligados a forzar un nuevo despertar, mientras nos vemos insultados en nuestra inteligencia por el “bocachanclas” de turno, portavoz apesebrado del “puto amo”. No, no crean que perderemos las formas, pero sí llegó la hora de la contundencia argumental porque sea cual sea nuestro estilo’, el “regenerador” -no sé de qué- nos calificará de “malos” por el mero hecho de no compartir sus ideas y mucho menos su autoproclamación de defensor exclusivo de nuestra democracia y repartidor de credenciales democráticos. Naturalmente, lo dice quien tiene colonizadas gran parte de las Instituciones del Estado, desde la Fiscalía General hasta entidades públicas como Correos; RTVE… o el “cooperador necesario” en su plagio de Tesis Doctoral, el amigo colocado en Telefónica. Así que lecciones a los ciudadanos de Huelva, pocas y mejor ser malos incluso rebeldes, pero con la dignidad intacta puesto que ni manejamos “maquinas de fango”, ni pertenecemos a esa “fachosfera” que tanto le gusta citar, usando una terminología, naturalmente, plagiada que es lo que le gusta de Umberto Eco, Dominique Albertini y David Doucet. Por ello, me permito pedir seamos ciudadanos imbuidos de la rebeldía que otorga la independencia de pensamiento exclusivamente cimentado en la exigencia de un trato equitativo y no asimétrico respecto a otras provincias para alcanzar niveles de bienestar similares a los demás.

No, no me olvido de que nuestras limitaciones son históricas. Que difícilmente hay un grupo político que pueda “tirar la primera piedra” respecto a las soluciones debidas en cuanto a los problemas de nuestra tierra pero, cierto es también, que los suyos nos han gobernado más tiempo que nadie. Estamos pidiendo hoy Alta Velocidad pero ustedes no son ajenos a los puentes ofrecidos por Chaves, ni a las habitaciones hospitalarias individuales que prometió, como tampoco de la eliminación ferroviaria con Ayamonte y la minimización de la de Zafra, de los desdobles necesarios de carreteras con alta frecuenciación circulatoria, como me imagino les sonarán algo Alcolea o túneles de San Silvestre, los fosfoyesos…

Para los maliciosos, no obvio los Charess, ni el Materno-Infantil o la comunicación con Cádiz que se remonta a tiempos de la I República y, ahora, para colmo, de nuevo los mosquitos.

En fin, ya no caben más aplazamientos porque ser pacíficos no significa que se nos siga ignorando. Solo un apunte de orgullo: Siempre nos quedará C. Marín, ¡enhorabuena campeona!