El verano no se ha hecho sólo para las bicicletas, también para la lectura. La playa, el campo, las vacaciones, el ánimo más sosegado invita a la lectura. Buscamos temas apropiados que nos alejen de la basura de la política, de la problemática climática, de la subida imparable de los precios, de entender eso de ganar unas elecciones y que después resulte que se han perdido por esos galimatías de los votos, los grupos y la madre que los parió… En este tercer mes del estío he terminado de saborear un libro magnífico, admirable en cuanto su trabajo literario y a su profunda investigación, Se titula: “Jabugo. La revolución industrial del cerdo ibérico. Historia, tradición y mito”. Su autor, gran y admirado amigo mío es Félix Sancha Soria. Félix, es una de esas sorpresas que se encuentra uno en la vida. Desde hace años he conocido su valía y afanes culturales, sus numerosos trabajos literarios, su gran capacidad de investigación archivística y sobre todo su sencillez y humanidad. En esta ocasión Félix Sancha nos presenta algo más que un libro ligado a la historia provincial onubense, “Jabugo”, que se dio a conocer públicamente en un acto entrañable en la propia tierra que le dio vida, y él, reflejó en sus páginas, una obra indiscutible sobre el desarrollo industrial de parte de nuestra provincia en su zona serrana. “Jabugo”, nos da a conocer la proeza de lugares de nuestra serranía que se levantaron gracias al tesón, el talento y la generosidad de familias que creyeron primero en una idea calificada de imposible y después en el prodigioso talento intelectual y empresarial de un oficial de la Armada, agregado naval, en Londres, Comandante Naval de Sevilla y Huelva, ingeniero y finalmente hacendado serrano, que generosamente incluyendo su capital privado y el de su esposa, no sólo hizo nacer un proyecto de electrificación que iluminó aquellos pueblos, sino que por él se puso en marcha la gran e inmensa industrialización del cerdo que traería riqueza, trabajo y fama a toda la Sierra de Huelva. Félix nos cuenta con increíbles fuentes de datos todo un proceso histórico industrial. Mezcla el libro desarrollo industrial, historias de familias serranas, llenas de aspectos humanos maravillosos, datos estadísticos, documentos valiosos y sobre todo amor a la Sierra y especialmente a ese pueblo al que tanto quiero y recuerdo como es Jabugo y su prolongación municipal de Repilado, donde aquel genio, figura histórica, gigantesca para su época, Román Talero García, puso el punto alfa del milagro. El libro de Félix Sancha no tiene desperdicio. Es interesante, ameno, distraído y de un valor patrimonial literario e histórico indiscutible. Huelva necesita que salgan historiadores que sigan contando cosas de la tierra. Cuestiones desconocidas que dan valor a su existencia. En esta ocasión, gracias a un gran investigador que ha sabido combinar un todo, para hacer realidad una obra digna de figurar en todas las bibliotecas onubenses. Para mí, una de las cosas más bellas de sus páginas es el sentido de curiosidad que despierta para saber con más detalles lo que una familia serrana hizo por su tierra, por sus gentes de forma totalmente desinteresada y con generosidad por el bien de sus habitantes.