El otro día, taras conocer las cifras de la EPA, el presidente Sánchez calificó como "formidable" el dato global de empleados. Como, casi siempre, comenta la parte y no el todo, ni las tendencias, como sino supiéramos que la pseudoreforma laboral realizada tiene su camuflaje estadístico, baste citar el debate fijos o temporales con una masa de trabajadores con contratos fijos discontinuos que contabilizan para el empleo y no el paro. Y ese término "formidable", nos trae a la memoria el programa radiofónico del maestro Alberto Oliveras: Ustedes son formidables. Todo un alarde de acción social y benefactor de necesitados, donde se buscaban soluciones de fondo, no solo de forma, a los problemas y necesidades. No había propaganda y sí mucha solidaridad y realismo, sin narcisismos ni medias verdades. Pero el mismo personaje, también dirigió: La unión hace la fuerza, un compendio equilibrado entre capacidades intelectuales y físicas o deportivas, demostrando como la colaboración, el equipo y el compromiso por alcanzar un objetivo es posible si existen la unidad y el consenso, por encima del individualismo.

Comento esto porque no se puede, salvo que no sea cierto y sea una impostura gigantesca, la pretensión de presentar al mismo tiempo unidad y discrepancias entre coaligados mientras se rechazan todas las ofertas pactistas de la Oposición, ante la evidencia de que siguiendo su línea de ilustre plagiador, las va a presentar como propias en poco plazo, tal cual es la rebaja del 5% IVA en la electricidad.

En una situación de ruptura, las ministras podemitas, las del antiatlantismo frente a la necesidad de bienestar social, como si no hubiera partidas para recortar, se van a Nueva York en avión privado - no vean el juego que da el Falcon - y se hacen selfies en Times Square, como un turista cualquiera, lo cual también es "formidable", o ¿no?

Al mismo tiempo, en esta sociedad no adaptada al error o el fracaso encontramos siempre a otro como culpable de nuestros fallos. Esos que no asumimos y acusamos de forma inconcreta a terminales mediáticas o como aspirante autócrata a conspiraciones de fumadores de puros podía haber buscado otro ejemplo, no los habanos.

Para colofón, el BCE, se ha caído ahora del "Guindo" y anuncia malos tiempos, lo que, a la vice, Calviño, le da coartada para justificar su incompetencia pues después de varios meses hablando de coyunturalidad en la inflación, ahora, viene a decirnos apoyándose en el manido truco dialéctico del eufemismo que vienen "trimestres complejos". Lo dicho, o no sabe o ha mentido. Del sobresaliente que otorga ZP, el Presidente de la Champions, Felipe González eleva, irónicamente, a cum laude, mientras "no le suena bien", la Ley de Memoria ¿Democrática? que señala al propio PSOE criminalizándolo y blanqueando a ETA. Hacer eso ZPedro, sí que es "formidable", está liquidando su Partido y la Democracia, en beneficio de su persona y asusta señalando conspiraciones. Mejor no hablemos.