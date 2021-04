Democracia

El pasado miércoles me tomé la molestia, y también tuve la necesidad -permítanme el oxímoron-, de ver y escuchar el debate de los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, con el objeto de saber las propuestas que los partidos políticos en liza presentaban para darle solución a los problemas que la ciudadanía tiene en la región en que vivo.

Las conclusiones que saqué del mismo, debo decir que fueron lamentables. La radicalización de la política madrileña y por tanto de la española (no hay más que escuchar cualquier sesión del Congreso de los Diputados), me dejaron un halo de preocupación ciertamente importante. Las razones son muchas, pero fijaré algunas. Hay partidos políticos en este país que no son demócratas. Que han aprovechado la Constitución para acceder a cargos públicos, con el único objetivo de reventar desde dentro el Estado de derecho que nos dimos en 1978, con todos sus defectos y virtudes. Que pretenden cargarse el estado de bienestar, el estado de las autonomías, la igualdad de género e incluso largar de este país a todos los que no piensen como ellos. Y lo hacen amparándose en la Constitución. Una vergüenza, mire usted. Además, no tienen programa de gobierno alguno, ni social ni económico, y su único objetivo es sembrar odio, para, desde esa polvareda, implantar un recorte de libertades y la centralización de las políticas. Y esto es muy preocupante para cualquier demócrata -sea del partido que fuere-, y los partidos constitucionales debieran oponerse frontalmente a que unos trogloditas, compuestos por franquistas trasnochados, emparentados con el fascismo internacional, puedan acceder al poder y hacerse con las riendas de gobiernos territoriales, sea cual fuere su configuración: local, provincial, autonómica o nacional.

En cuanto a Ciudadanos, mejor que vaya asumiendo de una vez que es un partido en deconstrucción, que perdió la oportunidad de ser vinculante en la toma de decisiones de este país y que todo está confabulado para que se autodestruya. El PP -que ganará las elecciones según todas las encuestas, otra cosa es que pueda gobernar-, que tenga muchísimo cuidado con las compañías electivas a la hora de realizar acuerdos.

En cuanto a los partidos de izquierda, que recuerden que Madrid es una Comunidad muy especial, y que las políticas a aplicar han de dar solución a la complejidad de dicho territorio. Si no es así, nada conseguirán ni a corto ni a medio plazo. Al tiempo.