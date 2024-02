Resuenan las pisadas de zapatos corriendo de un lado al otro en las dependencias municipales, un corre que te pillo para encontrar mujeres artistas, conferenciantas para talleres de empoderamiento y carreras populares donde regalarán camisetas rosas.

Se necesitan monologuistas mujeres para terminar la jornada de actividades propuestas, para el día 8. Se necesitan dos escritoras que vengan al cole para hablar sobre su trayectoria y si quieren que hablen de sus libros publicados, para el día 8. Se necesita una mujer fontanera para que venga a dar una charla al instituto de formación profesional de Villanueva de los Ciruelos. Se necesitan dos actrices para que presenten su obra en nuestro teatro, pero el día 8, no nos vale otro día que no sea ese: los 364 días restantes no, tenemos la agenda ocupada.

Muchas mujeres artistas aún no han conseguido el don de la bilocación, lo que es estar en dos sitios a la vez; están muy cerca de conseguirlo porque sí que son capaces de realizar varias tareas al unísono.

Sólo hay que ver los carteles de los teatros y las salas de comedia para darse cuenta de la baja participación femenina, y más si son ellas las que llaman a la puerta.

A pesar del avance de los últimos años y las nuevas oportunidades, la mujer sigue teniendo una baja representación en determinados sectores, más aún si hablamos de puestos de poder. Pero esto ya nos lo sabemos al dedillo y no voy a descubriros nada nuevo.

Sólo quiero que todas estas oportunidades que se presentan el día 8 de marzo se repartan durante todo el año, porque mi taller de torrijas caseras merece mucho la pena: se pueden comer durante todo el año.

El grupo musical Tiburona, compuesto por Carmen Merino, Rita Dolores y Laura del Amo decían en una reciente entrevista: “Parece que por ser un grupo formado por chicas reivindicativas y cañeras, tu sitio está solo en el 8 de marzo. Se produce mucho pinkwashing ese mes y tenemos la agenda llena de propuestas, y hay veces que nos negamos a participar, especialmente si la propuesta viene de productoras que hacen otras cosas donde no se cuenta con nosotras. Nos parece un poco hipócrita. Si es solo para cubrir la cuota del ‘festival femenino’ no lo vamos a hacer”.

Lo que os iba contando, habrá que plantear ampliar las horas del día 8 de marzo para poder cumplir con las propuestas laborales: monólogo en cuenca, a las dos horas tiro para Córdoba, me como un bocadillo por el camino, me invento tres chistes más y termino el día en Murcia para empezar el espectáculo arrastrándome hacia el escenario diciendo: “- Acho, me bajo de la vida.”

Para terminar con esta reflexión y antes de que se te ocurra decir en voz alta o pensar: ¿para cuándo el día del hombre? Tienes que saber que ya existe, es el 19 de noviembre y no tiene nada que ver el significado de uno con el otro, evidentemente.

A ver si los astros se alinean para darnos el poder de la bilocación, así podremos hacer las camas mientras terminamos el informe de resultados. ¡Feliz jueves!