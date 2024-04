POR lo visto, el presidente del Gobierno ha dicho que Huelva y Sevilla van a estar conectadas por tren más rápido que nunca, que nos lo jura por pirulo porque su gente está “trabajando en el estudio informativo” de la susodicha conexión y que va a hablar con la Junta de Andalucía para tener “cuanto antes” la Declaración de Impacto Ambiental y empezar “una actuación” que permitirá que Sevilla y Huelva reduzcan su distancia de “hora y media larga” a “menos de una hora”.

Todo esto lo dijo Pedro Sánchez durante el acto de inauguración de la segunda línea del metro de Sevilla (que es la 3, cosas de la vida), en un grandilocuente discurso en el que cantaba las bondades del transporte ferroviario, ya saben: que si el ahorro, que si la sostenibilidad, el no sé qué social y todo eso. La cosa es que me llamó la atención la referencia a Huelva en medio de toda la pirotecnia, y aunque sé que es mucho imaginar que el presidente supiera algo del tren a Huelva apenas cinco minutos antes de hablar sobre ello, entenderán que eso de que sus asesores le hayan colado unas palabritas sobre la infraestructura en cuestión me haya producido una cierta alegría, un resquicio de esperanza, porque viene a confirmar de alguna manera que el ruido que llevamos tanto tiempo haciendo en Huelva empieza a resonar, por fin, más allá de las fronteras provinciales.

Ignoro, aunque lo dudo teniendo en cuenta los antecedentes, si esta sorprendente aparición del AVE en la agenda del presidente es fruto de algún tipo de movimiento del PSOE de Huelva, que por fin se ha enterado de qué va la película, pero no estaría mal que en la calle La Palma espabilaran y empezaran a ponerse en marcha, ahora que contamos con la predisposición del Gobierno y la palabra del presidente, que aunque es verdad que no es precisamente una garantía de nada (ya saben que a veces cambia de opinión) y que “menos de una hora” también pueden ser 59 minutos y sin AVE (como me huele que será, que para eso Sánchez se guardó muy bien de no mencionarlo), sí que abre una puerta que hasta ahora permanecía cerrada a cal y canto, y aunque por aquí el Gobierno ya habla de “lanzaderas”, digo yo que ahora será más fácil para nuestros socialistas en Madrid (que son Gabriel Cruz y María Luisa Faneca, en el Congreso; y María Eugenia Limón y Amaro Huelva, en el Senado) reclamar lo que ninguno de los diputados que los antecedieron –incluso ni ellos mismos, en algunos casos– se han atrevido.

Y si el presi no hace nada… oye, pues siempre queda la opción de hacerse un Puigdemont, que si el ex President, con dos votitos de nada, ha sacado a Sánchez una amnistía para él y sus compis y no sé cuánta pasta para Cataluña, los socialistas onubenses del Congreso, que también son dos, podrán usar sus votos para al menos pedirnos unos cuantos milloncejos y terminar de una puñetera vez el trámite del estudio de impacto o, ya que estamos, para que se licite de verdad el proyecto de la alta velocidad a Huelva. Al fin y al cabo, para eso los elegimos. A a ver si es que resulta que sus votos, que son los nuestros, no valen lo mismo o que, espero que no, solo dan para abrir puertecitas giratorias.