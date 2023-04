Toros Huelva: Miranda y Roca Rey como protagonistas de un brutal mano a mano en Colombinas

Rejones con cuatro a caballo y posibles debutantes

José Luis Pereda se guarda para sí la confirmación de ese mano a mano que nos hemos atrevido a anunciar. Rehúsa confirmar conversaciones y asentimientos pero no lo hace en cuanto a dejar caer que le abre un hueco en la feria a la alternativa de Emilio Silvera y ese festejo de rejones en feria que tiene dentro a Diego Ventura, Guillermo Hermoso de Mendoza y Andrés Romero podría ampliar su configuración a un caballero más en plaza. No buscando las colleras de antaño sino programar en las Colombinas de este año una tarde de rejoneo con ocho toros. Veremos si la teoría se traslada al papel y finalmente termina siendo así. Por de pronto lo que si se conoce cierto, porque el empresario así lo ha ido dejando caer en distintos foros es que feria va a ir dejando entrar poco a poco a toreros de interés para el aficionado, que hayan triunfador en ferias de importancia pero que por distintas casuísticas no han hecho el paseíllo en La Merced. Sin duda que es una reivindicación de bastantes aficionados el que los carteles no sean el sota, caballo y rey vigente en casi todas las ferias de verano en plazas de segunda. La feria de Colombinas no necesita exclusivamente de figuras acomodadas en el éxito sino figuras con decisión se seguir siéndolo; contrastados profesionales a los que la ilusión por conseguir metas les siga pareciendo apasionante.