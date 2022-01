La Merced despide a José Luis Pereda, el hombre que la devolvió a la luz

Muestras de dolor y condolencias a la misma puerta de la iglesia Catedral de La Merced. Poco después de las once de la mañana comenzaba el funeral por el alma del ganadero de bravo y empresario de la plaza de toros onubense. José Luis Pereda, abordaba su último tramo y en esa despedida no le faltó el sentir de muchos ciudadanos de Huelva, amigos y desde luego una amplia representación del mundo del toro que no quiso dejar pasar esta postrera ocasión de mostrar respeto hacia la persona que fraguó gran parte de la historia taurina e incluso social de esta ciudad.

Fueron muchos rostros conocidos del toreo los que tanto ayer como el día anterior durante su velatorio en la plaza de toros como en el propio funeral celebrado ayer han querido estar al lado de familiares y amigos de José Luis Pereda llenando el templo con el féretro llegando a hombros de su hijo José Luis y rostros muy allegados a la empresa testimoniando hacia quien en algún momento fue su jefe, respeto y aprecio.

Frente a su figura, rostros conocidos a nivel social como José Luis García Palacios, presidente de Caja Rural del Sur, su hermano Guillermo, ganadero de Albarreal, los también ganaderos Marcelino Acosta, Manuel Ángel Millares y Fernando Cuadri, entre otros.

No han fallado en su presencia nombres toreros como los de Litri y Emilio Silvera, David de Miranda, Francisco Barroso, Medrano y el rejoneador Andrés Romero entre los rostros con sentido onubense a los que deben añadirse los de los banderilleros Manolo Contreras, Miguel Conde y Pedro Muriel. En cuanto a los nombres foráneos se deben apuntar entre otros los de José Antonio y Tomás Campuzano, Juan José Padilla y el rejoneador jerezano Fermín Bohórquez.

En definitiva una relación entre la que sobresalen muchos momentos de emoción durante el funeral y la posterior salida del féretro también a hombros de amigos y familiares.

Tras el funeral celebrado por su alma José Luis recibió sepultura en el cementerio onubense.

Antes de que todo eso sucediera en la iglesia de la Merced el féretro de José Luis Pereda había cruzado a hombros de sus más íntimos al albero onubense. Era ese último viaje con toda la simbología que enmarca una plaza hoy vacía, en silencio viendo marchar definitivamente al hombre que un verano de 1984 la devolvió a la luz del toreo.